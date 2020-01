Hráči by sa mali zamyslieť, vraví nespokojný tréner hádzanárov

Slovákov čaká kvalifikácia.

7. jan 2020 o 9:33 SITA

BRATISLAVA. Tréner hádzanárov Slovenska Peter Kukučka neskrýval svoju nespokojnosť s výkonom svojich zverencov, ktorí v v pondelok večer prípravnom zápase vo Wiener Neustadte podľahli Saudskej Arábii 25:26 (12:10).

Kukučka až na výkony dvoch hráčov v poli a brankára Mariána Žernoviča, ktoré zniesli určité kritériá, mal výhrady k vystúpeniu svojich zverencov.

"Zaslúžene sme prehrali, súper chcel viac vyhrať ako my. Takto sa však nebojuje za reprezentáciu.

Ešte máme jeden prípravný zápas a niektorí hráči, ktorí sú tu, by sa mali zamyslieť, lebo nám už nezostáva veľa času do kvalifikácie a bude tu pred nami duel, ktorý sa už bude počítať," zdvihol varovný prst šéf realizačného tímu hádzanárov SR.

Tí doplatili na nepremieňanie šancí. "Vpredu to nebolo z našej strany dostatočné. Do príležitostí sme sa dostali, v tom by som nevidel problém. Pri zakončení je potrebná koncentrácia a tá u nás absentovala. Boli to skutočne vyložené šance, ktoré sme zahodili a potom sme sa museli so súperom naťahovať až do konca.

V druhom polčase sme mali len jeden brankársky zákrok, takže to bolo náročné. Vysunuli sme aj obranu a boli fázy, keď s tým mali Saudskoarabi problémy, ale opäť sa potom vyskytli v našej hre drobné chyby," dodal Kukučka k zápasu, v ktorom jeho zverenci vyhrávali na začiatku záverečnej desaťminútovky ešte o dva góly a rozhodujúci gól inkasovali v poslednej minúte za stavu 25:25.

Slováci budú mať možnosť napraviť si chuť a víťazne sa naladiť na tohtotýždňový turnaj I. fázy kvalifikácie MS 2021 už v utorok, keď ich popoludní čaká odveta so Saudskou Arábiou.