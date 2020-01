Svitko sa bál, že má opäť problém. V cieli sa usmieval

Svitko sa v celkovom poradí posunul.

7. jan 2020 o 16:01 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Nezaiteresovaný pozorovateľ stojaci na trase etáp Rely Dakar by mohol ostať zmätený, či pretekári majú všetkých päť pokope. Pretože hoci je etapa o presune z bodu A do bodu B, tak by sa pokojne mohol stať svedkom situácie, kedy jedno auto jazdí asi dvoj trojkilometrový okruh dokola.

Alebo skupina motorkárov bezhlavo jazdí doprava-doľava hore-dole a stále sa vracia na to isté miesto.

Točia sa a nevedia kam ďalej. Akoby to bola hra na skrývačku a nie súťaž motoristov.

Svitko: Navigácia je iná

Trafiť správny smer na Rely Dakar je mimoriadne ťažké. A že zablúdiť môže každý, potvrdzuje aj najúspešnejší pretekár na púštnej rely – Stéphane Peterhansel. Hoci vyhral slávnu rely už trinásťkrát, v druhej etape sa v jej závere viackrát točil v kruhu. Bol bezradný.

„Boli sme úplne stratení a tak sme jazdili dokola. Pred koncom etapy sme neboli schopní nájsť správny smer,“ sťažoval sa v cieli druhej etapy Peterhansel pre oficiálnu stránku podujatia.

S navigáciou bojujú aj skúsení jazdci. Nie je nič nezvyčajné, ak prídu pretekári z opačných strán.

„Takto sme raz natrafili na Al-Attijaha. Šiel oproti nám,“ hovorí Argentínčan Orlando Terranova. Ráno pritom obaja štartovali z toho istého bodu, o dvesto kilometrov ďalej idú proti sebe.

Na komplikovanú navigáciu sa sťažoval po prvom dni aj Štefan Svitko. A takmer na to doplatil aj v utorok.