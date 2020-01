Dva kluby sú pre Guardiolu tabu. Nikdy by ich nešiel trénovať

Španiel je verný klubom, ktoré trénoval.

7. jan 2020 o 15:26 SITA

BRATISLAVA. Pepa Guardiolu by na svojej lavičke chcelo mnoho špičkových európskych futbalových klubov. Štyridsaťosemročný Španiel prezradil, ktoré dva z tých elitných neprichádzajú preňho v žiadnom prípade do úvahy.

Skutočná klubová vernosť sa v časoch miliónových transferov už veľmi nenosí. Napriek tomu stále existuje niekoľko prípadov, keď futbalisti či tréneri zostávajú v spojení s klubom, hoci ho už mohli takpovediac opustiť.

Guardiola je v súčasnosti koučom Manchestru City. Práve spojitosť s úradujúcim anglickým majstrom pre rodáka zo Santpedoru znamená, že prípadný angažmán v tíme mestského rivala je úplne vylúčený.

A to aj za predpokladu, že by nemal inú ponuku. Prechod k Manchestru United neprichádza preňho do úvahy.

"Keď nebude o mňa záujem, budem na Maldivách," poznamenal Guardiola pred semifinálovým duelom Carabao Cupu (Ligový pohár) práve proti United a pridal aj ďalšie vysvetľujúce slová:

"Keďže vediem City, nebudem trénovať United. To isté platí aj v prípade madridského Realu, nikdy si tam nesadnem na trénerskú lavičku."

Guardiola jasne deklaroval vernosť katalánskemu veľkoklubu FC Barcelona, svojmu bývalému zamestnávateľovi, ktorého najväčším rivalom je práve Real.

Hoci Manchester United i Real Madrid patria k najväčším a najprestížnejším klubom v Európe, Guardiolovo stanovisko v tomto smere je jednoznačné:

"V žiadnom prípade," vyhlásil úspešný kouč, ktorý v minulosti viedol okrem FC Barcelona aj Bayern Mníchov.