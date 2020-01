Jakešovi sa pokazila prevodovka, na Dakare končí

Slovákovi patrilo po tretej etape 39. miesto.

8. jan 2020 o 9:46 SITA

BRATISLAVA. Slovenský motocyklista Ivan Jakeš mal vážne problémy s prevodovkou pred štartom stredajšej 4. etapy na púštnej Rely Dakar v Saudskej Arábii.

"Začalo sa to včera. Mysleli sme si, že je to spojka, ale napokon som prišiel na to, že ide o prevodovku. Odišla mi päťka a šestka. Nemá zmysel ani štartovať, lebo sa to len zhoršovalo," povedal Ivan Jakeš vo videu českého novinára Miloslava Janáčka.

Na Jakešovom instagrame sa tiež objavila fotografia s motocyklom naloženom na korbe automobilu s popisom: "Tak a je to. Prevodovke sa prestalo chcieť pokračovať."

Podľa oficiálneho webu podujatia sa síce Jakeš rozhodol štartovať, na trať sa vybral hodinu po svojom plánovanom začiatku, ale zatiaľ nefiguruje ani v štartovej listine a ani vo výsledkoch na prvom meranom úseku.

Ivanovi Jakešovi patrilo po utorkovej tretej etape 39. miesto v celkovej klasifikácii motocyklistov.