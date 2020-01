Shiffrinová je pobúrená. Magoni najíma ľudí, aby ju sledovali

Aký je vzťah medzi Vlhovou a Shiffrinovou?

8. jan 2020 o 16:39 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Sú to šampiónky, ktoré túžia víťaziť. Súboje Petry Vlhovej s Mikaely Shiffrinovej sú korením súčasného alpského lyžovania.

"Majú techniku ako muži a ich časy sa blížia k mužským. Aj muži sa čudujú, ako môžu byť v slalome také rýchle," tvrdí Vlhovej tréner Livio Magoni.

Po pretekoch si vždy vzájomne zagratulujú. Úsmev jednej z nich je vždy výraznejší. U druhej prevláda mierne sklamanie.

Necítiť však medzi nimi žiadnu závisť. Skôr vzájomný obdiv.

"Petra je v posledných rokoch mojou veľkou konkurentkou, čo ma posúva na vyššiu úroveň. Aj vďaka nej som stále motivovaná," priznala Shiffrinová na tlačovej konferencii po sobotňajšom slalome v Záhrebe, v ktorom skončila druhá.

Sú súperky a držia si odstup

Američanku predstihla len Vlhová, ktorá sedela vedľa nej a pozorne počúvala.

Neboli to žiadne frázy, ale úprimné uznanie. Shiffrinová takmer v každej odpovedi zdôraznila kvality slovenskej pretekárky.

"Petra lyžovala výborne. Keď prišla do cieľa, povedala som si, že to, čo predviedla, bolo famózne. Možno by som mala byť rozčúlená, ale nie som ten typ," načrtla Shiffrinová.

Na Vlhovej v tom momente bolo vidieť, že pochvala od jednej z najlepších lyžiarok histórie ju potešila.

Môžu však byť najväčšie rivalky aj kamarátkami?