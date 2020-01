Popularita klesá. Víťaz Turné štyroch mostíkov získal asi tretinu z toho, čo pred 19 rokmi

Odmeny za prestížne skokanské podujatie idú opačným smerom ako pri väčšine športov.

8. jan 2020 o 16:06 SITA

BRATISLAVA. Poliak Dawid Kubacki zinkasoval za svoj triumf na Turné štyroch mostíkov oveľa menej ako jeho slávnejší krajan Adam Malysz v sezóne 2000/2001.

Poľské médiá sa pýtajú ako je to možné a zároveň si odpovedajú: prestíž najznámejšieho skokanského miniturné vo svete klesá.

Súvisiaci článok Poliak Kubacki sa stal celkovým víťazom Turné štyroch mostíkov: Je to fantázia Čítajte

Keď Adam Malysz vyhral T4M v sezóne 2000/2001, zarobil veľa peňazí. Od sponzora podujatia dostal automobil Audi A4 Quattro v hodnote 50 000 vtedajších nemeckých mariek.

Na odmenách za svoje výkony na všetkých štyroch podujatiach v Oberstdorfe, Garmisch-Partenkirchene, Innsbrucku a Bischofshofene zinkasoval ďalších 105 000 mariek.

Od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) získal odmenu 90 000 CHF. V prepočte na poľskú menu predstavuje sumár jeho príjmov z T4M 535 000 zlotých, čo zasa približne zodpovedá 126 124 eurám.



A teraz Kubacki a T4M v sezóne 2019/2020. Namiesto Audi sa mu ušla soška Zlatého orla a finančná odmena za víťazstvo v pretekoch sa znížila na 20 000 CHF.

Ak by Kubacki vyhral všetky štyri súčasti T4M, dostal by sa na sumu 80 000 CHF, čiže približne 300 000 zlotých, lenže toľko zďaleka nezískal.

Skončil síce štyrikrát na stupňoch víťazov, ale vyhral iba v Bischofshofene a celkovo mu to vynieslo 50 000 CHF, čiže 200 000 zlotých, resp. 46 335 eur.



"Nemôžeme sa ubrániť dojmu, že prestíž T4M z roka na rok klesá. Množia sa chyby organizátorov a ak by podujatie nemalo takú bohatú históriu, najlepší skokani na lyžiach by sa mu už dávno otočili chrbtom.

Už teraz majú viacerí oveľa radšej nórsky Raw Air, ktorý sa koná na konci sezóny počas desiatich dní na mostíkoch v Osle, Lillehammeri, Trondheime a Vikersunde. Tam sa udeľuje za víťazstvo 60 000 eur, čo je viac ako zinkasoval Kubacki pri svojom celkovom triumfe na T4M.

Spolu s ďalšími odmenami za triumfy na jednotlivých mostíkoch sa vrámci Raw Air dá zarobiť až 450 000 zlotých, čo je v prepočte 106 048 eur," napísal špecializovaný portál sport.pl.



"Čím viac veľkých pretekov, tým lepšie pre skoky na lyžiach. Nemyslím si, že Raw Air je už dnes prestížnejšie podujatie ako T4M, ale pre mňa je to určite väčšia výzva. A do budúcnosti bude nórsky miniseriál v dôležitosti iba stúpať," uviedol ďalší poľský skokanský fenomén Kamil Stoch, víťaz T4M v rokoch 2017 a 2018.