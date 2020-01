ONLINE: Dočkáme sa El Clásica? Barcelona musí v semifinále zdolať Atlético

9. jan 2020 o 17:00 Športové prenosy SME

DŽIDDA. Futbalisti FC Barcelona a Atlética Madrid zabojujú v saudskoarabskom meste Džidda o postup do finále Španielskeho superpohára.

V zápase o prestížnu trofej sa úspešnejší z nich stretne s Realom Madrid, ktorý si poradil s Valenciou 3:1.

Finálový zápas je na programe už v nedeľu.

Ak by do finále postúpila Barcelona, fanúšikovia by sa mohli tešiť na ďalšie El Clásica, ako sa označujú súpera katalánskeho veľkoklubu s Realom Madrid.

