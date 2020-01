Dončič sa po prehre nezastavil pri novinároch, Harden dosiahol ďalšie triple-double

V balkánskom súboji uspel Jokič.

9. jan 2020 o 9:30 TASR

NEW YORK. Basketbalisti Houstonu vyhrali v zámorskej NBA na palubovke Atlanty 122:115. James Harden sa pod to podpísal 41 bodmi, 22 z nich dosiahol už v prvej štvrtine.

Harden zaznamenal druhé triple-double za sebou, keď pridal aj 10 asistencií a 10 doskokov.

Kemba Walker: Myslel som si, že som bol milý

Domácim nestačilo ani 42 bodov Traea Younga, ten dosiahol aj 13 doskokov a 10 asistencií. Harden a Young sú podľa Elias Sports Bureau prvými hráčmi, ktorí si pripísali triple-double s viac ako 40 bodmi v jednom stretnutí.

San Antonio uspelo v hale Bostonu 129:114, DeMar DeRozan k tomu prispel 30 bodmi. Duel nedohral domáci Kemba Walker, ktorý išiel po dvoch technických fauloch predčasne pod sprchy.

Reprezentant USA musel takýmto spôsobom opustiť ihrisko prvýkrát počas deväťročnej kariéry. "Myslel som si, že som bol milý. Rozhodcovi som vyjadril nesúhlas s jeho verdiktom a zvyšok je už história," povedal stredný rozohrávač.

Boston prekvapujúco nestačil na ôsmy tím Západnej konferencie od úvodu, keď odštartoval duel bodovou sériou 3:22. V tabuľke východu klesol na tretiu priečku za Miami.

Dončič sa novinárom vyhol

V zápase popredných tímov Západnej konferencie uspel Denver na palubovke Dallasu o jediný bod 107:106. Pre Coloradčanov je úspech o to cennejší, že prišiel v piatom zápase na palubovkách súperov v sérii.

Súboj balkánskych hviezd vyznel lepšie pre Nikolu Jokiča. Srbský pivot dal v druhom polčase 26 zo svojich 33 bodov, vrátane záverečného koša 7,9 sekundy pred koncom.

V rozhodujúcom momente zobral Jokič na seba zodpovednosť, keď sa pri ňom po prebratiach ocitol oveľa nižší krídelník Dorian Finney-Smith.

"Je to moja zodpovednosť. Neviem presne vysvetliť ako sa to stalo, ale záver sme nezvládli. Ide to na mňa, mal som spraviť lepšiu prácu," sypal si popol na hlavu tréner Dallasu Rick Carlisle.

Slovinský rozohrávač domácich Luka Dončič nazbieral 27 bodov a 10 asistencií, k triple duoble mu chýbal jediný doskok, no v poslednej štvrtine nedal ani bod.

Prvýkrát za sezónu sa následne po zápase nezastavil pri jedinom novinárovi.

Mladíkom Toronta sa darí

Obhajca titulu z Toronta má aktuálne množstvo zranených hráčov, no mladíci v kádri mu robia radosť. Životný zápas prežil Terence Davis, ktorý si pripísal 23 bodov a 11 doskokov a Raptors dokázali zdolať Charlotte 112:110 po predĺžení.

Aktuálne najlepšiu formu v súťaži má Utah, ktorý nemal komplikácie s New Yorkom Knicks (128:104) a vyhral už siedmy duel v sérii.

Konžský krídelník Emmanuel Mudiay strelil svojmu bývalému družstvu 20 bodov z pozície náhradníka, najviac v sezóne.

NBA 2019/2020 - základná časť

BOSTON CELTICS - SAN ANTONIO SPURS 114:129 (22:34, 25:31, 36:34, 31:30)

najviac bodov: Hayward 18, J. Brown 16, Theis 15 - DeRozan 30, L. Walker 19, Forbes a D. White po 15

CHARLOTTE HORNETS - TORONTO RAPTORS 110:112 pp (31:29, 24:31, 26:22, 19:18 - 10:12)

najviac bodov: Rozier 27 (5 trojok), Bridges 26 (6 trojok), Zeller 14 - Ibaka a T. Davis po 23 (obaja po 11 doskokov), Anunoby 19

INDIANA PACERS - MIAMI HEAT 108:122 (23:31, 26:31, 23:38, 36:22)

najviac bodov: Sabonis 27 (14 doskokov), A. Holiday a Justin Holiday po 14 - Herro 19 (5 trojok), Adebayo a D. Jones po 18

ORLANDO MAGIC - WASHINGTON WIZARDS 123:89 (32:23, 37:29, 28:20, 26:17)

najviac bodov: Vučevič 29, Fournier 19, Augustin 18 - Schofield a T. Brown (11 doskokov) po 18, Pasečniks 16

ATLANTA HAWKS - HOUSTON ROCKETS 115:122 (29:45, 33:32, 23:22, 30:23)

najviac bodov: Trae Young 42 (13 doskokov, 10 asistencií), J. Collins 17 (14 doskokov), Leň 14 (10 doskokov) - Harden 41 (10 doskokov, 10 asistencií), Capela 22 (22 doskokov), McLemore 18 (6 trojok)

DALLAS MAVERICKS - DENVER NUGGETS 106:107 (32:27, 27:29, 30:30, 17:21)

najviac bodov: Dončič 27 (10 asistencií), D. Powell 16, Hardaway 15 - Jokič 33, Grant 15, J. Murray 14

NEW ORLEANS PELICANS - CHICAGO BULLS 123:108 (23:21, 25:27, 44:27, 31:33)

najviac bodov: Ingram 29 (11 asistencií), Redick 24 (6 trojok), Hayes 14 (12 doskokov) - LaVine 32, Thaddeus Young 18, Dunn 15

UTAH JAZZ - NEW YORK KNICKS 128:104 (39:29, 33:24, 23:16, 33:35)

najviac bodov: Bojan Bogdanovič a Mudiay po 20, Gobert (16 doskokov) a Mitchell po 16 - Ntilikina 16, Portis (13 doskokov) a E. Payton po 13

GOLDEN STATE WARRIORS - MILWAUKEE BUCKS 98:107 (19:19, 20:28, 33:34, 26:26)

najviac bodov: Burks 19, G. Robinson a Lee po 15 - Antetokunmpo 30 (13 doskokov), Middleton 21, Bledsoe 16