Prehodnotila som ciele v tejto sezóne, vraví Fialková

9. jan 2020 o 16:35 (aktualizované 9. jan 2020 o 16:40) Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Bez poriadnej hmly to v Oberhofe nie je ono. Nemecké stredisko je medzi biatlonistami známe tým, že tradične v ňom vládne zlé počasie. Aj vo štvrtok pred rýchlostnými pretekmi žien zaliala areál hustá hmla.

Dva dni pred pretekmi vytrvalo pršalo, a to sa odzrkadlilo aj na snehu, ktorý sa topil a miestami bol špinavý od blata.

„Nič iné sme ani nečakali. Oberhof je taký. Začíname v hmle, zime a daždi. Celé zle,“ posťažovala sa pre RTVS Paulína Fialková. „Každý rok je tu rovnako zlé počasie“.

Na lyže sa jej lepila špina

Na rozmočenom snehu sa niektoré biatlonistky poriadne vytrápili a náročné to mali aj pri streľbe, ktorú poznačila zlá viditeľnosť aj vietor. S podmienkami sa Fialková popasovala výborne a vybojovala tretie najlepšie umiestnenie v tejto sezóne. Obsadila šiestu priečku.

„Trochu som bojovala s podmienkami na strelnici. Vietor sa točil, do toho padla hmla, takže som celkom spokojná, ako som sa s tým vyrovnala.

V závere mi chýbali sily na to, aby som zrýchlila. Ešte si to musím rozobrať s trénermi, no stále cítim, že po bežeckej stránke to nie je, čo vlani. Vtedy som to našla ako v nejakej zamknutej komnate,“ priznala Paulína Fialková pre RTVS.

„Keďže tu pršalo, vyšli spod snehu aj nečistoty a tie sa lepili na lyže. Lyže na mäkký sneh totiž majú na sklznici špeciálnu štruktúru a práve na tú sa lepila špina. Cítila som, ako mi lyže každým krokom spomaľujú.“

Po slabšom decembri už nemyslí na Svetový pohár

Na strelnici sa jej darilo. Minula len jeden výstrel. „V týchto podmienkach to bol ešte dobrý výkon,“ uznala.