Sagan vyhral aj extrémnu horskú etapu. Pozrite si jeho najslávnejšie triumfy

15. jan 2020 o 9:38 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Slovenský cyklista Peter Sagan je v profesionálnom pelotóne už desať sezón. Debut v elitnej cyklistike zažil presne 17. januára v Adelaide na kritériu Cancer Council Helpline Classic.

Od roku 2010 vybojoval 113 víťazstiev. Mnohé sa pre fanúšikov stali pamätnými. Redakcia SME spomedzi nich vybrala desať najúžasnejších.

Šprintérsky deň s rovinatým dojazdom sa mení na malú drámu po tom, čo Maciej Bodnar vyzve tímového kolegu Petra Sagana do úniku.

K nim priskočí Christopher Froome a Geraint Thomas. Štyria odolávajú pred zrýchľujúcim sa pelotónom. Na podobný útok si na Tour de France trúfnu len šialenci.

Desať kilometrov pred cieľom čaká Peter Sagan pri ceste, kým príde k nemu sprievodné auto, aby si mohol vymeniť koleso.

Zdá sa, že jeho šanca na boj o etapový úspech je fuč. Jeho strata vôbec nie je malá. O pár minút na to po neuveriteľnej stíhacej jazde šprintuje.

8) Gent – Wevelgem 2013

Z klasík mu zrejme najviac pasuje práve táto. Premiérové víťazstvo na nej vybojoval v roku 2013.

V závere má desaťčlenná skupina náskok pred pelotónom. Lenže pretekári začínajú taktizovať, rýchlosť klesá. Saganovi sa nechce čakať na boj.

Štyri kilometre pred cieľom pridá, súperi za ním šprintujú, aj tak sa im vzďaľuje.

Celá etapa je riadne zvlnená. Jazdí sa hore-dolu. Záverečné kilometre majú výrazný sklon, hoci stúpania nie sú také dlhé.

V približne desaťčlennej skupine sú silní vrchári, šampióni ako Nairo Quintana, Geraint Thomas, Thibaut Pinot, Primož Roglič či dokonca aj mladý Egan Bernal.

Lenže v stúpaní pred cieľom sa zdvihne zo sedla Sagan.

Po 250-kilometroch v horúcej púšti prichádza skupina najlepších jazdcov na cieľovú rovinku. Všetko sú skvelí šprintéri - Alexander Kristoff, Michael Matthews, Tom Boonen, Mark Cavendish a Peter Sagan.

Šprint rozbiehajú z najlepšej pozície Taliani pre Giacoma Nizzola. Sagan je zdanlivo vzadu. Lenže na širokej cieľovej rovinke sa dokáže prešmyknúť popri bariére pred súperov.

Pre 21-ročného Slováka to bolo jedinečné víťazstvo. Podobné už nezopakoval. Tretia etapa je horská. Vedie cez Grimsel Pass (2164 m) a Grosse Scheidegg (1962 m).

Sagan je celý deň v úniku, hoci sú v ňom oveľa silnejší vrchári, drží sa stále na dohľad. Cieľ etapy je v údolí po zjazde z Grosse Scheideggu. Na vrchole stúpania Sagan zaostáva. Stráca asi 20 sekúnd.

To však pre neho nie je žiadny problém.

Záver etapy je mierne chaotický, pretože pelotón pár metrov pred cieľom dobehne únik. Šprintéri sú nachystaní na boj o víťazstvo, no tímy nie sú organizované.

Nechýba však nik z top šprintérov – André Greipel, Marcel Kittel, Arnaud Démare, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Alexander Kristoff, Giacomo Nizzolo, John Degenkolb.

Sagan je ešte tristo metrov pred cieľom dosť vzadu. Zdá sa, že ho súperi zavreli a jeho šanca pretlačiť sa dopredu je mizivá. Lenže na cieľovej rovinke akoby všetci zastali a hýbe sa len Slovák.

Sagan cíti, že čakať na záver sa nevypláca a z pelotónu vyrazí s dvojicou súperov už 30 kilometrov pred cieľom. Ich náskok je minimálny. Rozhodnuté nie je ani náhodou.

Na poslednom stúpaní pred cieľom v Paterbergu sa s ním drží už len Sep Vanmarcke. V najprudšej pasáži Belgičan búši do pedálov, ide zo sedla, tvár má skrivenú grimasou. Ide na maximum.

Sagan sedí, pedálmi točí plynulo, Vanmarcke ostáva za ním. Slovák má pred sebou už len 13 kilometrov po rovine, za ním sa rozbieha najvážnejší rival Fabian Cancellara. Je to napínavý boj.

Do cieľa ostáva 54 kilometrov. Na klasike, ktorú cyklisti volajú Peklo severu, je to príliš ďaleko na to, aby bolo rozhodnuté. Sagan je v skupine so všetkými favoritmi. V jednom momente sa dostane dopredu, obzrie sa, pridá a je fuč.

Neskôr sa dotiahne na zvyšok skupiny, ktorá je v úniku celý deň, lenže tempo musí udávať najmä on.

Tridsať kilometrov pred cieľom zistí, že má uvoľnený predstavec a predné koleso má mierne nakrivo. Zachráni ho Ján Valach, ktorý mu podá imbusový kľúč. Sagan si doťahuje uvoľnené skrutky.

Na velodróm v Roubaix vchádza ako prvý, lenže na zadnom kolese má Silvana Dilliera.

Cyklisti tomu hovoria, že to je na férovku. Všetci favoriti vedeli, že tri kilometre pred cieľom budú mať jedinečnú šancu pokúsiť sa o posledný únik. Na tiahlom stúpaní po dlažobných kockách. Všetci sa na tento moment chystajú.

Sagan nabral rýchlosť už pred ním. V kopci sa ľahko dostal na čelo. Súperi za ním šliapali naplno a slovenského cyklistu mali stále na dohľad. Rozdiel je pár sekúnd a pelotón nečaká. Ide naplno. Nič nie je isté.

Na cieľovej rovinke je vidieť, ako balík za Saganom zrýchľuje a pripravuje sa na šprint. Sagan si len položí ruky na riadidlá, skloní hlavu a šliape.