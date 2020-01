Podarilo sa to po šiestich rokoch. V NHL strelil gól ďalší brankár

Fín si splnil sen.

10. jan 2020 o 10:21 SITA

BRATISLAVA, CHICAGO. Fín Pekka Rinne dlhodobo patrí medzi najlepších brankárov zámorskej NHL.

Divákov zabáva a súperov zarmucuje vynikajúcimi zákrokmi.

Vo štvrtkovom zápase Nashvillu na ľade Chicaga sa ale zaskvel aj niečím nevídaným.

Splnený sen

Pri záverečnom vabanku domáceho tímu za stavu 4:2 pre Nashville získal puk za vlastnou svätyňou a spoza bránkovej čiary ho presne namieril do opustenej bránky súpera.

Stal sa iba dvanástym brankárom v histórii profiligy, ktorý si pripísal na konto presný zásah.

"Nebudem klamať, je to splnený sen. Samozrejme, chápem, že sa to môže stať raz za život, a tak som si to veľmi užil. Iba som zdvihol ruky nad hlavu a snažil som sa tváriť 'cool'. Bol to úžasný pocit, keď som videl ako puk smeruje do bránky," povedal Rinne pre oficiálny web NHL.

Takmer dvojmetrový a stokilový rodák z mesta Kempele sa vo veku 37 rokov a 67 dní stal druhým najstarším gólmanom, ktorý v NHL skóroval.

Rekordérom v počte gólov brankárov v najlepšej lige sveta je legendárny Martin Brodeur, ktorému bol pripísaný až trikrát.

Rinneho spoluhráč: Skoro som vyskočil na strechu

Okrem Rinneho si otvoril strelecký účet v NHL aj 26-ročný Colin Blackwell. Paradoxne, gól svojho spoluhráča prežíval viac než ten svoj.

"Je to prvýkrát, čo som videl ako dal brankár gól. Keď sa to stalo, skoro som vyskočil na strechu štadióna. Bolo to niečo neskutočné," vyjadril sa americký útočník.

Klub zo štátu Tennessee sa stal vôbec prvým, ktorého až dvaja brankári dokázali v NHL skórovať. Pred Rinnem sa to podarilo aj Chrisovi Masonovi v zápase proti Phoenixu Coyotes.

Fanúšikovia NHL videli gól brankára po viac než šiestich rokoch. Donedávna posledným úspešným strelcom bol Mike Smith, ktorý v októbri 2013 pečatil výhru Phoenixu nad Detroitom 5:2 gólom v poslednej sekunde duelu.

Nashville aktuálne dosiahol jubilejnú dvadsiatu výhru v sezóne, ale momentálne stráca na účasť v play off päť bodov.