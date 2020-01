Musí čakať. Hoci už dostal občianstvo, za Slovensko ešte nemôže nastúpiť

Čupryna si počká ešte rok.

10. jan 2020 o 11:08 SITA

BRATISLAVA. Tréner slovenských hádzanárov Peter Kukučka s ním počítal už v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2021 v Egypte.

Igor Čupryna mal byť vítanou posilou na brankárskom poste, ktorý bol v reprezentácii veľmi kvalitne obsadený vďaka Mariánovi Žernovičovi, Teodorovi Paulovi a Michalovi Martinovi Konečnom.

Situácia sa však zmenila a na reprezentačný štart si opora Tatrana Prešov bude musieť počkať do budúceho roka. Rodák z Odessy je už držiteľom slovenského občianstva, ale dres Slovenska si ešte nemôže obliecť.

Od jeho posledného štartu za Ukrajinu totiž musia uplynúť až tri roky.

"Je to škoda. Mentálne som sa na to pripravoval a mal som chuť ísť reprezentovať. Všetko sme robili pre to, aby som mohol hrať. Nepodarilo sa však vybaviť výnimku, ktorá by mi umožnila hrať. Teraz musím čakať ešte jeden rok až do 13. januára 2021. Nič s tým však nenarobím. Samozrejme, chlapcom držím palce. Verím, že aj brankári, ktorí sú aktuálne v kádri, pomôžu tímu k postupu. Ak sa tak stane, budem len rád za celý reprezentačný tím,“ uviedol pre klubový web k téme slovenská reprezentácia Igor Čupryna, ktorý bol aj počas zrazu v spojení s hráčmi Tatrana, ktorí boli v národnom tíme.

Kukučka pôvodne zaradil Čuprynu do nominácie na decembrovú prípravu a pri tejto príležitosti na jeho adresu pre agentúru SITA poznamenal: "Igor má veľmi dobrú výkonnosť. Keby sme mali na každý post hráčov jeho kvalít, zvýšilo by to konkurenciu. Výkonnosť na reprezentáciu má v každom prípade."