Hapal mu povedal, že ho sleduje. Dostane sa do reprezentácie zo Saudskej Arábie?

Naposledy reprezentoval za Kozáka.

10. jan 2020 o 13:42 SITA

BRATISLAVA. Pôsobenie na saudskoarabskej futbalovej scéne predstavuje pre slovenského stredopoliara Filipa Kissa obdobie spokojnosti.

Nielen po športovej stránke, ale aj z pohľadu rodinného života.

V úvode ročníka 2017/2018 kývol na ponuku účastníka tamojšej najvyššej súťaže Al-Ittifaq a prednedávnom predĺžil zmluvu s týmto klubom do konca sezóny 2021/2022.

Hráči z Európy potrebujú čas

"V Saudskej Arábii som viac-menej spokojný. Približne pred mesiacom som podpísal predĺženie zmluvy do roku 2022. Možno by sa nám mohlo trochu viac dariť, ale prišli z Európy niekoľkí noví hráči a ešte asi potrebujú čas, aby sa adaptovali," uviedol pre agentúru SITA 29-ročný rodák z Dunajskej Stredy.

V tíme Al-Ittifaq patrí medzi hráčov, ktorí dlhodobo nastupujú pravidelne. Na sklonku uplynulého roka však pre natrhnutý lýtkový sval vynechal niekoľko súťažných zápasov.

"Bol som sa liečiť aj na Slovensku u doktora Baťalíka. Vypadol som na tri-štyri týždne, ale už som v poriadku a odohral som odvtedy dva zápasy," dodal 13-násobný slovenský reprezentant.

V minulotýždňovom osemfinálovom zápase saudskoarabského Kráľovského pohára sa dokonca zapísal do streleckej listiny pri vysokom víťazstve 7:1 nad mužstvom Ohod Al-Medina.

Vo štvrťfinále sa Al-Ittifaq, ktorý sa v ligovej tabuľke nachádza na 10. mieste, stretne s popredným tímom Al-Hilal - víťazom ázijskej Ligy majstrov.

Na futbal chodia už aj ženy

Kiss v minulosti legionárčil v západnej Európe - vo waleskom Cardiffe City, škótskom tíme Ross County a nórskom FK Haugesund.

"Oproti týmto pôsobiskám v Saudskej Arábii máme iné podnebie, inú kultúru či mentalitu ľudí. Na začiatku sme si museli trochu zvyknúť, ale všetko bolo v rámci normy a už sme sa udomácnili. Cítime sa tu veľmi dobre, vážia si mňa aj moju rodinu. Za tie bezmála tri roky došlo v krajine k veľkým zmenám. Všetko je tu otvorenejšie, napríklad ženy môžu šoférovať alebo navštevovať štadióny," dodal.

Pozitívnejšie zmeny nastali aj vo futbale, napríklad v počte cudzincov v jednotlivých mužstvách. Podľa aktuálnych pravidiel môže v klube pôsobiť sedem zahraničných futbalistov.

Filip Kiss prekvapil svojím prestupom do Saudskej Arábie. (zdroj: TASR)

"Keď som prišiel, kluby mohli mať 4-5 legionárov, neskôr sa to zmenilo na sedem až osem. Úroveň ligy išla dosť nahor. Už sem nechodia hráči po tridsiatke, ale saudskoarabské kluby podpisujú oveľa mladších futbalistov, a z kvalitných európskych líg," poznamenal Kiss.

Pridal aj zaujímavosť týkajúcu sa návštevnosti na stretnutiach: "Keď u nás hrajú najväčšie mužstvá ako Al-Hilal, Al-Nassr alebo Al-Ittihad, niekedy od nich príde aj 10-tisíc fanúšikov a našich býva okolo štyroch tisíc. Návštevnosť závisí od súperov, niekedy zavíta do hľadiska aj desať až 15-tisíc našich priaznivcov, inokedy zasa menej."

Hapal ho sleduje

Saudská Arábia sa postupne stáva častým dejiskom významných športových podujatí. V týchto dňoch sa tam koná slávna motoristická Rely Dakar či zápasy Španielskeho superpohára vo futbale.

"Väčšinou sú takéto akcie v Rijáde alebo Džidde, takže to sledujeme v televízii. My žijeme v Dammame, treťom najväčšom meste v krajine. Vo voľnom čase radi chodievame do Bahrajnu, ktorý máme na skok, približne pol hodinku," prezradil Kiss.

“ Keď sa naskytne šanca, do reprezentácie by som prišiel veľmi rád. „ Filip Kiss

V drese národného mužstva si zatiaľ naposledy zahral pred dvomi rokmi ešte počas pôsobenia trénera Jána Kozáka staršieho. Súčasný kouč Pavel Hapal ho kontaktoval telefonicky a povedal mu, že patrí k hráčom, ktorých bude sledovať.

"Keď som sem odchádzal, vedel som, že sa mi asi bude ťažšie chodiť do reprezentácie. Predsa len, faktom je, že tieto súťaže nie sú médiami ani trénermi na Slovensku až také sledované, čo aj logicky chápem. Keď sa však naskytne šanca, do reprezentácie by som prišiel veľmi rád," podotkol Filip Kiss, ktorého hodnota podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com sa najnovšie vyšplhala na doterajšie maximum - 1,8 milióna eur.

Tréner DAC ho chvíľu trénoval

V klube z Kissovho rodného mesta, FC DAC 1904 Dunajská Streda, došlo pred niekoľkými dňami k výmene na pozícii hlavného trénera.

Nemca Petra Hyballu vystriedal niekdajší portugalský reprezentant Hélder Marino Rodrigues Cristóvao. Už 48-ročný rodák z Angoly v uplynulej sezóne krátko viedol aj Kissa.

"Bol u nás, aj keď iba dočasne na dva zápasy. Je to príjemný človek a aj trénersky sa mi celkom pozdával, tak uvidíme, či pomôže Dunajskej Strede. Priznám sa, že som bol prekvapený, že tam išiel," zakončil pre agentúru SITA Filip Kiss.