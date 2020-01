Prekvapenia sa nekonali. Bystrica aj Slovan potvrdili úlohu favoritov

Hlasy po zápase

Marián Bažány, tréner Nitry: "Som veľmi sklamaný. Zápas sme začali presne tak, ako sme skončili to "veľkolepé" stretnutie v stredu proti Jastrzebiu. Naša prvá päťka v prvom striedaní určila tón a od toho sa odvíjal priebeh prvej tretiny. Nekorčuľovali sme, nehrali sme fyzicky do tela. Potom sme sa zobudili v druhej tretine. Vyrovnali sme nahodeným pukom na bránu a začali sme Miškovec tlačiť. Za stavu 1:1 tam Samo Buček mal dve obrovské šance. Mali sme dlhšie striedanie a Miškovec to využil nahodeným pukom. Urobili sme hlúpe vylúčenie v útočnej tretine a hostia to potrestali. Hneď na začiatku tretej tretiny sme trafili brvno. Následne sme tlačili, ale Miškovec dobre bránil a nedával nám moc príležitostí. Snažili sme sa to dotlačiť kŕčovitým hokejom, ale neúspešne. Pre mňa to nie je o tom, že prehráš alebo vyhráš, ale je to o nasadení. My hráme doma a ja to v našej hre nevidím."

Marcel Rodman, tréner Miškovca: "Zápas sme začali veľmi dobre. Bolo dôležité, že sme skórovali ako prví. Nitra síce vyrovnala na 1:1, ale bolo podstatné, že sme to nevzdali a pokračovali sme v našej hre. Som šťastný, že sme hrali tak až do konca zápasu. Vychádzali nám detaily. Pre nás je to zaslúžené víťazstvo. V posledných zápasoch sme mali nevyrovnané výkony. Som hrdý na hráčov."