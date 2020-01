Slováci v prvom dueli kvalifikácie na MS zdolali domáce Luxembursko

Zverenci trénera Petra Kukučku vyhrali 22:16.

10. jan 2020 o 21:21 (aktualizované 10. jan 2020 o 21:25) TASR

MS v hádzanej mužov 2021 - kvalifikácia

Slovensko - Luxembursko 22:16 (11:9) Zostava SR: Žernovič, Konečný - Briatka, Ďuriš, Hruščák, Rábek, T. Urban, Straňovský, Hlinka, Kancel, Kováčech, Macháč, Potisk, Prokop, Rečičár, Slaninka. Rozhodovali: Nabokau, Kulik (obaja Bielorus.)

LUXEMBURG. Hádzanári Slovenska vstúpili úspešne do turnaja 1. skupiny prvej fázy kvalifikácie MS 2021. V piatok si v Luxemburgu poradili s domácim Luxemburskom 22:16.

Zverenci trénera Petra Kukučku sa v boji o jedinú postupovú miestenku stretnú ešte v sobotu s Faerskými ostrovmi a v nedeľu s Litvou. Litva v prvom piatkovom stretnutí vyhrala nad Faerskými ostrovmi presvedčivo 36:25.

Slováci začali výborne a po šiestich minútach viedli nad súperom 5:0. Potom síce inkasovali trikrát za sebou, ale v priebehu prvého polčasu si udržiavali dvoj až trojgólový náskok.

Na začiatku záverečnej desaťminútovky úvodného dejstva svietilo na ukazovateli skóre 9:5, no Luxemburčania znížili na 8:9 a v prestávke mali dvojgólové manko.

Po zmene strán sa Slováci najprv trápili v útoku, za štvrťhodinu hry dali iba tri góly a z 13:10 bolo 13:12. Desať minút pred koncom už ale viedla Kukučkova ekipa 17:13 a náskok si už favorit v závere nenechal vziať.

Hlas po zápase:

Peter Kukučka, tréner SR: "Mám radosť z víťazstva, nič iné sa nepočíta. Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, obrana fungovala a aj vpredu sme si počas zápasu vypracovali veľa šancí. Veľa sme ale aj zahodili, preto to bola trochu aj dráma. Som rád, že sme bojovali do konca, lebo vpredu sme mali menšie problémy. Šestnásť inkasovaných gólov je však dobré vysvedčenie defenzívy. Dôležité je teraz zregenerovať a pozerať sa už na ďalšieho súpera."

Tabuľka:

1. Litva 1 1 0 0 36:25 2 2. Slovensko 1 1 0 0 22:16 2 3. Luxembursko 1 0 0 1 16:22 0 4. Faerské ostrovy 1 0 0 1 25:36 0

Ďalší piatkový výsledok:

Litva - Faerské ostrovy 36:25 (18:12)

