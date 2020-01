Nespoznávam ju, neviem čo sa s ňou deje, vraví Murínová o Fialkovej

Slovenky boli v štafete diskvalifikované.

11. jan 2020 o 18:47 Jakub Benko

OBERHOF. Slovenská ženská štafeta sa prvýkrát v novej sezóne postavila na štart pretekov Svetového pohára v biatlone. Trénerka Anna Murínová mala totižto konečne k dispozícii štyri pretekárky.

Slovenky mali na trať vyraziť v zložení Ivona Fialková, Terézia Poliaková, Paulína Fialková a Veronika Machyniaková. Na trať sa napokon dostali len prvé dve menované.

Ivona Fialková vyrazila s číslom 23, a teda odštartovala s poslednou skupinou pretekárok. V prvom bežeckom úsekuu šla výborne, dokázala sa držať v balíku biatlonistiek a mohla pomýšľať na posun v poradí.

"Snažila som sa posunúť pred prvou ležkou, aby som tú stratu znížila," vravela po pretekoch.

Vždy som bola na rozbehu dobrá, vravela Ivona

Prišla však prvá streľba, ktorá Slovenke absolútne nevyšla. Fialková spravila päť chýb a ako jediná z celého poľa šla hneď po prvej streľbe do dvoch trestných kôl.

Aj strelecká položka v stoji dopadla pre Ivonu katastrofálne. Spravila ďalšie štyri chyby a musela odjazdiť ďalšie trestné kolo.

"Dostala som sa tam do roztržky s jednou Ukrajinkou, ale nie som si vedomá, že by ma drgla do dioptrií alebo niečo. Neviem. Vždy som bola dobrá na rozbehu štafiet, aj dnes som si verila," nechápavo krútila hlavou mladšia zo sestier Fialkových.

"Strašne ma mrzí, že som to dievčatám pokazia, ospravedlňujem sa im," dodala Ivona Fialková so slzami v očiach.

Veľké sklamanie bolo cítiť aj z trénerky Murínovej.