Slovenskí mladíci podľahli Dánsku. Robili sme ľahké chyby, priznal Kentoš

Slováci dostali až tri góly.

12. jan 2020 o 18:33 TASR

Prípravný zápas hráčov do 21 rokov

Slovensko - Dánsko 1:3 (0:3) Góly: 74. Baumgartner - 6. Lindström, 22. Holse, 30. Okkels Rozhodoval: Akdag (Tur.), bez kariet Slovensko: Száraz (61. Krajčírik) - Vallo (46. Šulek), Kopas (46. Vojtko), Mesík (61. Holub), Sluka (46. Mojžíš) - Špyrka (61. Baumgartner), Gamboš (46. Kadák), Bernát (46. Brenkus) - Ďuriš (61. Kovaľ), Fábry (46. Almási), Kolesár (46. Švec) Základná zostava Dánska: V. Jensen - Sery, Klitten, Sörensen, Riis - Holse, Marcussen, Racic - Lindström, Okkels, Kofod

BELEK. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala v nedeľu v prípravnom zápase na sústredení v Beleku s rovesníkmi z Dánska 1:3.

Zverenci trénera Jaroslava Kentoša už v stredu zdolali tureckého druholigistu Istanbulspor 2:0.

Realizačný tím pracoval počas týždňa výlučne s hráčmi pôsobiacimi na Slovensku.

Hlas po stretnutí

Jaroslav Kentoš, tréner Slovenska: "Z nášho pohľadu to bol zápas dvoch rozdielnych polčasov. S naším výkonom v prvom som nebol spokojný. Ovplyvnili ho dve hrubé chyby, kde sme Dánov pustili do vedenia. Po dvoch inkasovaných góloch to nebolo v poriadku.

Pred druhým polčasom sme prestriedali, do hry sme poslali čerstvých hráčov, zlepšila sa oganizácia hry, náš výkon bol lepší a dokázali sme dať aj gól. Zápas bol pre nás poučný, úvod nebol dobrý. Chlapci musia byť zodpovednejší, lebo sme spravili naozaj ľahké chyby. Šancu dostali všetci nominovaní hráči."