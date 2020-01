Černákova aktivita nepomohla. Víťazná séria Tampy Bay sa skončila v jedenástom zápase

Z výhry sa netešil ani Marinčin.

13. jan 2020 o 6:28 (aktualizované 13. jan 2020 o 8:51) SME.sk

Zápas NHL New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning.(Zdroj: Adam Hunger - TASR/AP)

NEW YORK. Dvaja slovenskí hokejisti sa predstavili v nedeľňajších zápasoch NHL. Ani jeden z nich nebodoval a ich tímy prehrali.

Tampa Bay s Erikom Černákom v zostave prehrala na ľade New Jersey 1:3 a nepredĺžila sériu 10 víťazstiev. Slovenský obranca odohral 18:05 min, trikrát vystrelil na bránku a pridal aj tri bodyčeky.

Ešte väčšie sklamanie z výsledku zažilo Toronto s Martinom Marinčinom, prehralo v Sunrise s domácou Floridou 4:8.

Slovenský bek počas takmer 18 minút na ľade raz vystrelil, jednu strelu zablokoval a na konci mu pri mene svietil mínusový bod.

Tampa vyrovnala najdlhšiu sériu v sezóne

Desať zápasov bez prehry v podaní hokejistov Tampy Bay znamená vyrovnanie najdlhšej takejto série v tejto sezóne, pred nimi sa to podarilo hráčom New Yorku Islanders.

Predtým naposledy hokejisti okolo kapitána Stevena Stamkosa prehrali 21. decembra a v tabuľke Východnej konferencie poskočili až na piate miesto.

Teraz im však skrížili plány hráči Devils, ktorí vyhrali šiesty z posledných desiatich zápasov. Prvý gól v sezóne strelil skúsený obranca Andy Greene, pridal k nemu aj asistenciu.

"Ak si dobre počíname s pukom a využívame svoju rýchlosť, vieme dostať súperových hráčov do problémov. Dôležitá je efektivity hry v rýchlosti," skonštatoval Andy Greene.

Hráči New Jersey nadviazali na skvelý sobotňajší triumf na ľade lídra NHL Washingtonu (5:1), v oboch prípadoch bol v bránke Louis Domingue, ktorého získalo New Jersey 1. novembra práve z Tampy Bay.

Dovedna si z oboch zápasov pripísal 59 zákrokov. "Hrali sme ako zvyčajne, nič výnimočné. Strieľali sme, dorážali puky, blokovali strely súpera a dávali si pozor na detaily. V tejto súťaži je len jeden recept na víťazstvo," poznamenal Domingue.

Toronto utŕžilo výprask

Výprask utŕžilo Toronto na Floride. Hostia mali síce 47 pokusov na bránku, ale prvý gól strelili až za stavu 0:5 v tretej minúte druhej tretiny.

Brankárska jednotka Maple Leafs Frederik Andersen sa nechal vystriedať začiatkom druhej tretiny po tom, čo pustil za svoj chrbát štyri puky z dvanástich striel.

Jeho nástupca Michael Hutchinson si pripísal 13 zákrokov, ale aj ďalšie štyri inkasované góly. Vo víťaznom tíme upozornil na seba gólom aj asistenciou najproduktívnejší hráč Panthers Jonathan Huberdeau.

Celkovo v kariére sa dostal na 420 bodov (143 + 277), čím prekonal rekordný klubový zápis Fína Olliho Jokinena.

"Skvelé, ďalšia vydarená noc. Hráme dobre a dosiahli sme ďalšie veľké víťazstvo. Veľmi sme to potrebovali dnes večer a ja si to tiež užívam," uviedol 26-ročný Huberdeau, so 61 bodmi siedmy najproduktívnejší hráč profiligy v tejto sezóne.

"Počínal si veľmi dobre. Mal skvelý štart do zápasu a za stavu 7:4 v tretej tretine, keď sa súper doťahoval, urobil to, čo bolo treba, aby sme zvíťazili. Odviedol výbornú prácu," pochválil Huberdeaua tréner Floridy Joel Quenneville na oficiálnom webe NHL.

Jeho náprotivok Sheldon Keefe skonštatoval: "Táto prehra je pre nás ako facka do tváre. Aspoň teraz vieme, ako nemáme hrať, ak chceme byť úspešní."

Josi prišiel o úspešnú sériu

V nedeľňajšom programe NHL sa zrodil aj jeden shutout. Fínsky brankár Juuse Saros zneškodnil všetkých 28 striel hráčov súpera a Nashville zvíťazil vo Winnipegu 1:0.

Jediný gól zápasu dosiahol útočník hostí Kyle Turris, produktívny obranca Predators Roman Josi prišiel o 12-zápasovú sériu zápasov s minimálne bodom na konte.

Dosiahol počas nej 20 bodov. Nový tréner Nashvillu John Hynes si pripísal druhé víťazstvo v treťom zápase.

"Naši hráči bránili dobre, ale shutout si vyžaduje niekoľko extra zákrokov aj od brankára. Jeden z najväčších predviedol počas našej presilovke, keď sa do úniku dostal súperov hráč Copp. Dalšie dôležité zákroky prišli proti strelám Patrika Laineho počas nášho oslabenia," pochválil Hynes svojho brankára.

"Hráči predo mnou blokovali strely a odtláčali súperových útočníkov tak, aby som toho videl čo najviac. Bolo to dobré," zhodnotil 24-ročný Saros po prvom čistom konte v sezóne a ôsmom v kariére.

NHL 2019/2020 - základná časť:

Winnipeg - Nashville 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Gól: 12. Turris (Trenin)

Minnesota - Vancouver 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Góly: 32. Foligno (Kunin, Brodin) - 30. Pettersson (Hughes, Miller), 33. Horvat (Pearson), 34. Stecher (Miller), 60. Horvat (Tanev)

Detroit - Buffalo 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Góly: 32. Bowey (Fabbri, Larkin) - 3. Rodrigues (Lazar, Sheary), 5. Rodrigues (Jokiharju, Montour), 13. Girgensons, 43. Bogosian (Lazar, Frolík), 44. Ristolainen (Dahlin, Eichel)

Arizona - Pittsburgh 3:4 sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 15. Garland (Hall, Goligoski), 30. Hall (Dvorak), 52. Stepan (Hjalmarsson) - 3. McCann (Rust, Malkin), 24. Hörnqvist (Malkin, Galchenyuk), 57. Tanev (Riikola, Ruhwedel), rozhodujúci nájazd Blueger

Florida - Toronto 8:4 (3:0, 4:3, 1:1)

Góly: 2. Brown (Connolly, Trocheck), 4. Barkov (Pysyk, Sceviour), 14. Hoffman (Toninato, Vatrano), 21. Matheson (Trocheck, Connolly), 23. Vatrano (Barkov), 26. Trocheck, 33. Huberdeau (Barkov, Stillman), 45. Hoffman (Huberdeau, Dadonov) - 24. Hyman (Rielly, Kapanen), 33. Marner (Hyman, Barrie), 36. Tavares (Nylander, Kerfoot), 41. Marner (Hyman)

/Obranca Martin Marinčin (Toronto) odohral 17:59 min, zaznamenal mínusový bod, raz vystrelil na bránku, zablokoval jednu strelu, raz získal a raz stratil puk/

New Jersey - Tampa Bay 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 24. Greene (Wood, Hughes), 30. Zajac (Gusev), 60. Wood (Simmonds, Greene) - 21. Johnson (Hedman)

/Obranca Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:05 min, trikrát vystrelil na bránku, rozdal tri bodyčeky a raz stratil puk/