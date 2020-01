Kosovský veľvyslanec ostro skritizoval Djokoviča za oslavu s nacionalistickými piesňami

Srba sa zastal jeho otec Srdjan.

13. jan 2020 o 21:23 ČTK

BELEHRAD. Kosovský veľvyslanec v Bulharsku Edon Cana ostro skritizoval spev nacionalistických piesní, ktorými srbskí tenisti oslavovali nedeľňajšiu výhru v premiérovom ročníku ATP Cupu.

Informovala o tom srbská stanica B92.

Na videu, ktoré sa šírilo na sociálnych sieťach, je druhý hráč tenisového rebríčka Novak Djokovič so spoluhráčom Viktorom Troickým a spoločne spievajú piesne "Pochod na Drinu" a "Vidovdan".

Tie sú v niektorých krajinách bývalej Juhoslávie považované za hymny srbského nacionalismu.

"Po vojenskom pochode pokračovali s Kosovom! Môžeš byť víťaz ATP, ale zostaneš primitív, zaostalec a obyčajný balkánsky nacionalista a šovinista. Nie je náhoda, že Novak Djokovič je najmenej obľúbený tenisový šampión v dejinách," nediplomaticky napísal na twitter kosovský diplomat.

"Pochod na Drinu" je tradičná srbská vojenská pieseň z prvej svetovej vojny, ktorú bez ohľadu na pôvodný historický význam i kontext častým spevom v 90. rokoch znevažovaly srbské polovojenské jednotky počas vojen sprevádzajúcich rozpad Juhoslávie.

Pieseň "Vidovdan", teda Deň sv. Víta, vznikla koncom 80. rokov minulého storočia v dobe vzrastajúceho napetia medzi srbským a albánským obyvateľstvom v bývalej juhosrbskej provincii Kosovo. To je v textu velebené ako neodcudziteľná súčásť srbskej duše.

Srbská tenisová reprezentácia v nedeľu vyhrala premiérový ročník ATP Cupu v australskom Sydney, keď vo finále pomerom na zápasy 2:1 zdolala výber Španielska.

Djokovičov otec Srdjan podľa B92 uviedol, že jeho syn je "nacionalista", tak ako on a "väčšina ľudí v Srbsku".

"To nie je nič sprosté, milujeme svoj národ a svoju zem. Nie je to tak, že nenávidíme cudzí národ a cudziu zem. Vy ste vstúpili do našej zeme a viete, že je to naša svätá zem, tak ako je pre Židov Jeruzalem.

Preto budeme vždy stáť pri našom Kosove a nášom národe tam dole (v Kosove). Nemyslite si, že sa na tom niečo zmení za desať, 20, 100 či 1000 rokov. Kosovo bude vždy srdcom Srbska," povedal Srdjan Djokovič.