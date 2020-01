Košice a Dukla sa definitívne dohodli ohľadom Juraja Bezúcha

V Trenčíne mal byť na hosťovaní do konca januára.

14. jan 2020 o 11:32 TASR

TRENČÍN. Po dohode tipsportligových klubov HK Dukla Trenčín a HC Košice sa útočník Juraj Bezúch stal definitívne hráčom Dukly.

V Trenčíne bol pôvodne na hosťovaní do konca januára. Trenčiansky klub o tom informoval na oficiálnej stránke

Bezúch odohral v Trenčíne individuálne vydarenú sezónu 2017/2018, po ktorej zamieril do Česka. Po ročnej skúsenosti v Hradci Králové sa vrátil do najvyššej slovenskej súťaže a v máji 2019 sa dohodol s HC Košice.

Súvisiaci článok Po odchode z klubu sa mu začalo dariť. Bezúcha v Košiciach vypískali Čítajte

V tíme Košíc však nezažil ideálne obdobie a po 14-tich zápasoch odišiel na hosťovanie do Trenčína. Pôvodne sa mal na konci prestupového obdobia vrátiť do Košíc, napokon sa však kluby dohodli na Bezúchovom prestupe do Dukly.

"Veľmi ma teší, že budem naďalej "vojak" a budem Dukle pomáhať k tomu, aby dosiahla svoj cieľ. Sme skvelá partia a o to viac ma teší, že s týmito ľuďmi môžem hrať aj zvyšok sezóny.

Urobím všetko pre to, aby sme našim fanúšikom robili len a len radosť a aby mohli byť na nás hrdí," uviedol pre klubovú stránku. V trenčianskom drese odohral v ročníku 2019/2020 zatiaľ 18 zápasov, v ktorých získal 10 bodov za 7 gólov a 3 asistencie.

K dohode klubov prišlo krátko po ich vzájomnom zápase v Košiciach. V ňom domáci diváci piskotom reagovali na každý Bezúchov kontakt s pukom. Bola to ich reakcia na hráčove vyjadrenia o tom, že sa pre Košice rozhodol pre lepšie finančné podmienky a radšej mal hneď počúvať svoje srdce.