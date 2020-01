Chceme hrať o majstrovský titul, vraví nový tréner Dunajskej Stredy

Chce sa priblížiť k Slovanu.

14. jan 2020 o 12:49 SITA

BRATISLAVA. Na európskom šampionáte 1996 v Anglicku bol súčasťou skvelého portugalského mužstva okolo Luísa Figa, Fernanda Couta, Ruia Costu či Vítora Baíu, ktorého púť turnajom zastavil nezabudnuteľný štvrťfinálový lob Čecha Karla Poborského.

Pre nového kouča futbalistov FC DAC 1904 Dunajská Streda, 48-ročného Héldera Cristóvaa, však minulosť po skončení hráčskej kariéry viac nie je dôležitá. Snaží sa sústrediť na prítomnosť a všetku energiu túži obetovať úspechu v dunajskostredskom klube, s ktorým podpísal kontrakt na 2,5 roka.



"Samozrejme, vrcholom pôsobenia každého futbalistu je reprezentovať svoju krajinu. Nemal som až takú top kariéru, ale myslím si, že v mojom životopise sa dobre vynímajú Benfica Lisabon, Paríž St. Germain alebo Newcastle United.

Keď sa však z hráča stane tréner, jeho predchádzajúca kariéra nie je viac dôležitá. Z hráčskych čias som si vzal veci, ktoré mi môžu pomôcť pri trénerskej práci, ale nerád rozprávam o minulosti," povedal rodák z africkej Angoly pre oficiálny web DAC.

Chcú bojovať o majstrovský titul

Hélder by chcel pomôcť organizácii zo Žitného ostrova k pravidelnej účasti v pohárovej Európe. Fanúšikov tohto klubu by taktiež rád potešil nejakou cennou trofejou.

Súvisiaci článok Dunajská Streda našla náhradu za Hyballu, tím povedie bývalý portugalský reprezentant Čítajte

"Nie je to nereálne. Našim cieľom je niečo vyhrať, pretože každý chce vyhrávať. Chceme byť konkurencieschopní, priblížiť sa k Slovanu. Máme totiž šancu, aby sme s ním v ďalšej sezóne bojovali o majstrovský titul," doplnil.



Predtým, ako portugalský lodivod prišiel do Dunajskej Stredy, výkony súčasných zverencov sledoval na videu.

"Vyzerajú byť mladí a čerství, v dobrej fyzickej kondícii. Nepoznám ich ambície, na tomto ešte musíme popracovať. Máme kvalitných futbalistov, mužstvo hralo v zápasoch dominantný futbal. Objavili sa tam síce aj nejaké chyby. Prišli sme preto, aby sme tieto chyby odstránili.

Chcem mať takých futbalistov, ktorí sa sústredia výlučne na tento klub a nie na prípadný transfer. Pokiaľ budú zohrávať dôležitú úlohu tu, časom sa môžu dostať ešte vyššie. Momentálne je dôležité, aby boli schopní pomôcť klubu," podotkol Hélder.

Stať sa súčasťou komunity

Aj keď počas hráčskych čias pôsobil ako obranca, ako tréner preferuje atraktívny a ofenzívny herný prejav.

"Chcel by som hrať dominantný futbal, s ofenzívnym stredom poľa, výstavbou hry od obrany, s veľkým počtom prihrávok a vytvorených gólových príležitostí. Mám rád hru v trojuholníku, keď sa v blízkosti lopty nachádza väčší počet hráčov.

To je štýl, ktorý sa každému páči. Pravda, niekedy treba hrať pragmaticky, pretože každý síce obľubuje atraktívny futbal, no nakoniec sa vždy počíta len víťazstvo," poznamenal.



Hélder by bol rád, keby si na zápasy DAC v MOL Aréne naďalej nachádzali cestu tisícky podporovateľov. Ich prítomnosť bude podľa neho veľmi dôležitá.

"Chceli by sme vytvoriť takéto prostredie. Sú totiž zápasy, ktoré nevyhrávajú hráči, ale fanúšikovia," skonštatoval 35-násobný portugalský reprezentant, ktorý počas angažmánu v DAC nebude žiť v Bratislave, ale priamo v Dunajskej Strede.

"Chceme tu zostať, spoznávať miestnych ľudí, chodiť do reštaurácií a stať sa súčasťou komunity. Súčasťou našej filozofie je tvrdo pracovať a bývať priamo v mieste pôsobenia," zakončil Hélder Marino Rodrigues Cristóvao, ako znie celé meno kormidelníka úradujúceho slovenského vicemajstra.