Vodnopólisti nestačili na favoritov z Čiernej Hory, vzdorovali len v prvej štvrtine

Hlasy:

Karol Bačo (asistent trénera SR): "Naši hráči sa v bazéne trápili, pretože nás trápia zdravotné problémy. Včera večer päť hráčov zvracalo a aj ráno sa cítili otrasne. Sme radi, že vôbec mohli hrať. Na druhej strane, vedeli sme, že nás čaká veľmi kvalitný súper, Čiernohorci patria spolu s Chorvátmi k favoritom v našej skupine. Musíme sa teda sústrediť najmä na duel proti Nemcom. V prvom rade však musíme zdolať žalúdočné problémy u chlapcov."

Marek Tkáč (hráč SR): "Čierna Hora je jeden z najkvalitnejších súperov v našej skupine, majú mladý, avšak skúsený výber. Počas prvej štvrtiny sme so súperom držali krok, ale potom sme to už mali ťažké. Čiernohorci ukázali svoju kvalitu. Boli o dosť rýchlejší a my sme neboli schopní zastaviť ich protiútoky."