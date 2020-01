Saganova premiéra? Všimnite si toho mladého Slovinca, vravel Armstrong

10 ROKOV SO SAGANOM

Pred desiatimi rokmi absolvoval Peter Sagan prvé preteky v profesionálnom pelotóne.

15. jan 2020 o 9:37 Miloslav Šebela

Premiéra Petra Sagana Vyštartoval z pelotónu, aby sa zachytil za zadné koleso Lanca Armstronga a dotiahol sa do úniku. V malej skupinke bol jediný, ktorého nepoznali ani televízni komentátori. Po prvom štarte však zanechal Peter Sagan dobrý dojem a chválil ho aj Američan, hoci ten ho spočiatku nepovažoval za Slováka.

BRATISLAVA. Grécko je na pokraji krachu a euro sa dostalo do ohrozenia, ostrov Haiti zasiahlo ničivé zemetrasenie, erupcia islandskej sopky Eyjafjallajökull na niekoľko dní paralyzovala leteckú dopravu v Európe, pri Smolensku pri leteckom nešťastí zahynul poľský prezident Lech Kaczynski a majstrami sveta vo futbale sa stali Španieli.

Rok 2010 priniesol viacero vážnych udalostí.

V cyklistike nastupuje na svoju prvú sezónu medzi profesionálmi mladý slovenský pretekár Peter Sagan. V elitnej kategórii je pre súperov neznámy. Taliansky tím Liquigas od neho nemá veľké očakávania.

Veľké nádeje si nerobia.

Nepoznali ho ani komentátori

Prvý raz sa postaví Sagan na štart kritéria v Adelaide 17. januára na Cancer Council Helpline Classic. Štartové pole je plné silných mien. Je to štart sezóny a o dva dni sa začínajú etapové preteky Tour Down Under.

Sagan je suverénne najmladším pretekárom. Má 19 rokov.

Kritérium v Adelaide sa jazdí na 30 okruhov. Celková dĺžka pretekov je 51 kilometrov. Je to len zahrievacie podujatie.

Peter Sagan však nemá v úmysle len sa zúčastniť. Od začiatku sa chce ukázať čo najlepšie. V jedenástom okruhu vyrazí dopredu, aby sa dotiahol na koleso Lanca Armstronga.

Je súčasťou päťčlenného úniku.

„O Saganovi toho veľa nevieme. Je to nováčik. Má len 19 rokov,“ vraví pri predstavovaní jazdcov v úniku známy cyklistický komentátor Phil Liggett. „Doteraz som ho nezaregistroval.“