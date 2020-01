Sú odvekými rivalmi, stretnú sa na legendárnom štadióne. Čaká nás súboj gigantov

BRATISLAVA. Tridsaťosem zápasov v lige bez prehry je obdivuhodné, ale nie konečné číslo pre fantasticky rozbehnutý Liverpool.

Jeho hráči majú na dosah niekoľko nových rekordov a všetky predpoklady na to, aby stanovili nové.

Tridsaťtri výhier a 104 bodov – kto a kedy ich zastaví? Tottenham mohol nielen vyrovnať, ale aj otočiť napínavý “Match of the week”, ale tri body napokon opäť brali zverenci Jürgena Kloppa.

Roberto Firmino, strelec jediného gólu, odohral celkovo 21 zápasov, z toho až 20 vyhral.

Ale Liverpool už teraz zaznamenal historicky najlepší štart v top piatich európskych ligách a jeho ligová neporaziteľnosť naďalej trvá (Tottenham – Liverpool 0:1).

Debakel pomohol

Kto by veril hráčom Southamptonu po hanebnej domácej prehre 0:9? Leicester ich na jeseň rozobral na súčiastky a zaznamenal tak rekordný výsledok.

Ale víkendová odveta na King Power Stadium priniesla prekvapujúci, ale zaslúžený výsledok. Danny Ings, inak bývalý hráč Liverpoolu, takto na diaľku pomáha svojmu bývalému klubu.

Svojím gólom číslo štrnásť v sezóne vytiahol Southampton do bezpečného stredu tabuľky a ešte viac zvýraznil náskok Liverpoolu na čele tabuľky (Leicester – Southampton 1:2).

Najstarší proti najmladšiemu

Roy Hodgson a Mikel Arteta si napokon body podelili. Prvé londýnske derby roka poznačilo rozhodnutie VAR, ktoré napokon správne vylúčilo Aubameyanga po škaredom, ale nezavinenom faule na Mayera.

Kapitán Arsenalu tak bude extrémne chýbať v ďalších pravdepodobne až troch zápasoch, čím vynechá aj derby duel proti Chelsea (Crystal Palace – Arsenal 1:1).

Reparát pred súbojom gigantov?

Na Old Trafford je trochu veselšie. V zápase nebola udelená ani jedna karta, takže pre domácich to bola naozaj “walk in the park”.

Po zlých výsledkoch a výkonoch tak prišla potrebná vzpruha pred víkendovým šlágrom proti odvekému rivalovi (Manchester United – Norwich 4:0).

Majster deklasoval nováčika

Tutovka víkendu prepisovala historické štatistiky. Sergio Agüero (177 gólov) prekonal legendárneho Thierryho Henryho a stal sa najlepším zahraničným strelcom súťaže.

Aby toho nebolo málo, zároveň sa stal hráčom, ktorý strelil najviac hetrikov (12).

VAR nenechal domácich v hanbe a prisúdil im aspoň pokutový kop na skorigovanie najhoršej prehry v histórii. Inak by podľa štatistík na bránu súpera nevystrelili ani raz (Aston Villa – Manchester City 1:6).

Liverpool FC verzus Manchester United

Najúspešnejšie kluby histórie sa stretnú tentoraz na magickom Anfield a my veríme, že to nebude nuda, sklamanie a zase remízy, ako v ostatných dvoch dueloch:

20. október 2019: Manchester United – Liverpool 1:1

Manchester United – Liverpool 1:1 24. február 2019: Manchester United – Liverpool 0:0

O favoritovi niet pochýb. Všetky prognózy vravia, že by to mohlo byť ďalšie galapredstavenie lídra súťaže. Sledujte “Match of the Week” Liverpool – Manchester United od 17:00 iba na PREMIER SPORT.

