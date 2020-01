Šláger medzi Slovanom a Košicami? Akoby hrali muži proti deťom

Slovan vyhral o päť gólov.

15. jan 2020 o 9:34 SITA

BRATISLAVA. Utorňajší šláger hokejovej Tipsport ligy medzi bratislavským Slovanom a HC Košice dlho pripomínal šachovú partiu, napokon sa však zmenil na jednoznačnú záležitosť niekdajšieho účastníka KHL.

Slovanisti triumfovali 6:1 a svoju víťaznú sériu predĺžili na štyri duely. Navyše, dosiahli najvyššie víťazstvo nad odvekým rivalom od 28. novembra 2000.

Vtedy zdolali Košičanov pred domácimi fanúšikmi 8:0.

Gólový účet štvrtého vzájomného zápasu v aktuálnom ročníku otvoril sviatočný strelec - obranca Patrik Bačik. Dvadsaťštyriročný bek bol na konci akcie, ktorú odštartoval odvážnym prienikom cez stredné pásmo.

"Vedeli sme, že to bude prakticky play off zápas. Prvá tretina bola dosť vyrovnaná, potom sme trošku prevzali iniciatívu a vypracovali si náskok. Stále sme sa tlačili do bránky, podarilo sa nám streliť nejaké góly a následne už bol priebeh zápasu v našich rukách. Myslím si, že sme hrali zodpovedne a mali sme málo vylúčení. Takto musíme hrať aj v budúcnosti," povedal Bačik po zápase.

Košice napriek vysokej prehre zostali na čele tabuľky. Prišli však o 16-zápasovú sériu aspoň s jedným bodom. Podľa trénera Petra Draisaitla to však raz muselo prísť.

"Čaká to na každého, dnes sme to boli my. Verím však, že nám táto facka pomôže a uvedomíme si, že nie sme takí dobrí, ako to vyzerá v tabuľke. Trochu mi to pripadlo, ako keby hrali muži proti deťom. S výnimkou gólu, ktorý sme strelili, tak neviem, či sme vyhrali nejaký súboj o puk. Výsledok je logickým vyústením toho, čo sa dialo na ľade," povedal Draisaitl na pozápasovej tlačovej konferencii.

Rozhodujúcim faktorom boli presilové hry, v ktorých Slovan strelil až tri góly. V druhom domácom zápase sa strelecky presadil Tomáš Matoušek, ktorý opäť ťažil z dobrej orientácie v priestore pred bránkou.

Rodák z Banskej Bystrice si pochvaľoval aj vynikajúcu divácku kulisu.

"Každému hráčovi sa hrá dobre, keď príde na zápas deväťtisíc ľudí. Hodnotím to pozitívne, rovnako ako zisk troch bodov. Myslím si, že sme podali dobrý výkon a tento štandard si musíme udržať. Musíme sa držať toho, že sa chceme stále zlepšovať," skonštatoval Matoušek.