Antetokounmpo nazbieral 37 bodov za 21 minút: Len som robil svoju prácu

Houstonu nestačilo ani 41 bodov Hardena.

15. jan 2020 o 10:18 TASR

NEW YORK. Basketbalisti Milwaukee zdolali v noci na stredu v NBA na vlastnej palubovke New York Knicks 128:102. Bucks dosiahli štvrtý triumf za sebou a sú na čele tabuľky Východnej konferencie i celej súťaže.

V domácom drese sa blysol Giannis Antetokounmpo s 37 bodmi.

Stačilo mu na to 21 minút. Od sezóny 1985/1986 je iba tretí hráč, ktorému sa podarilo nazbierať aspoň 37 bodov do 22 minút, pre ním to bol Paul George, tiež v tomto ročníku, a Quintin Dailey v roku 1986.

"Iba som si robil svoju prácu. Snažím sa hrať agresívne a pomáhať tímu. Dnes sme si splnili našu povinnosť, môžeme byť spokojní," povedal Antetokounmpo podľa agentúry AP.

Houstonu nestačilo ani 41 bodov Jamesa Hardena, keď podľahol v Memphise 110:121. Grizzlies uspeli v šiestom zápase za sebou.

"Rozhodli maličkosti. Napríklad sme slabo bránili a súper dobre zakončoval protiútoky," skonštatoval tréner Rockets Mike D'Antoni.

V drese Memphisu sa blysol nováčik Ja Morant, ktorý nazbieral 26 bodov a osem asistencií. Predviedol najmä skvelú efektivitu, keď minul iba jedinú z jedenástich striel zvnútra perimetra, trojkové pokusy premenil tri zo štyroch.

NBA 2019/2020 - základná časť

ATLANTA - PHOENIX 123:110 (28:25, 28:26, 28:32, 39:27)

Najviac bodov: Young 36 (10 asitencií, 5 trojok), Huerter 23 (15 doskokov), Collins 22 (10 doskokov) - Booker 39, Ayton 20 (10 doskokov), Bridges 15

BROOKLYN - UTAH 107:118 (26:30, 19:29, 29:29, 33:30)

Najviac bodov: Irving 32 (11 asistencií), Dinwiddie 17, Harris 13 - Ingles 27 (6 trojok), Mitchell 25, Gobert 22 (18 doskokov)

MEMPHIS - HOUSTON 121:110 (32:37, 35:24, 18:22, 36:27)

Najviac bodov: Morant 26, Brooks 24 (6 trojok), Valančiunas 19 - Harden 41 (5 trojok), Gordon 23, Capela 16 (16 doskokov)

MILWAUKEE - NEW YORK KNICKS 128:102 (29:23, 36:17, 43:36, 20:26)

Najviac bodov: Antetokounmpo 37, Middleton 17, Ilyasova 14 - Randle 25 (15 doskokov), Barrett 22 (5 trojok), Portis 20

GOLDEN STATE - DALLAS 97:124 (26:36, 21:29, 24:29, 26:30)

Najviac bodov: Poole 17, Paschall 16, Russell a Robinson po 13 - Powell 21, Dončič 20, Marjanovič 13 (11 doskokov)

LOS ANGELES CLIPPERS - CLEVELAND 128:103 (31:26, 35:24, 40:21, 22:32)

Najviac bodov: Leonard 43 (6 trojok), Williams 24, Harrell, Shamet a Zubač (10 doskokov) po 12 - Sexton 25, Osman 21 (5 trojok), Dellavedova a Garland po 14