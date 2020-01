Velez-Zuzulová: Shiffrinová nie je vo svojej koži. Z jej jázd cítiť neistotu

Slovenka hodnotí preteky vo Flachau.

15. jan 2020 o 11:16 Juraj Berzedi

FLACHAU. Veronika Velez-Zuzulová bola na začiatku roka 2016 vo výbornej forme. Za štyri dni zvíťazila vo Flachau v dvoch slalomoch Svetového pohára.

Teraz sa to podarilo aj jej mladšej krajanke Petre Vlhovej.

„Sú to krásne emócie. Som rada, že mám možnosť komentovať takéto preteky. Poplakala som si, keď zišla do cieľa. Je to úžasné,“ priznala bývalá slovenská lyžiarka.

Vlhová počas druhej jazdy postupne strácala svoj náskok z prvého kola. Na poslednom medzičase viedla pred Švédkou Annou Swennovou Larssonovou o dvanásť stotín sekundy.

V cieli bol napokon rozdiel desať stotín sekundy v prospech Vlhovej.

„Vedela som, že Petra vo finiši prichádza do miesta, kde dokáže zrýchliť. Bolo to však tesné víťazstvo. Základom bolo výborné prvé kolo,“ naznačila Velez-Zuzulová.

Shiffrinová nie je vo svojej koži

Vlhová sa na začiatku sezóny trápila zo zdravotnými ťažkosťami i slabšou kondíciou. Postupne sa však dostala do výbornej formy.

Možno najlepšej v kariére.