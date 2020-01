Futbalový Slovan získal ďalšieho legionára, kúpil ho od odvekého rivala

V Slovane bude 4,5 roka.

15. jan 2020 o 14:14 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava získal pred pokračovaním sezóny ďalšieho hráča. Po angažovaní slovinského útočníka Alena Ožbolta získal brazílskeho krajného obrancu Lucasa Lovata.

Ten naposledy pôsobil v Spartaku Trnava, v ktorého drese odohral 35 stretnutí a triumfoval s ním v Slovnaft Cupe. Zaujímavosťou je, že kontrakt so Slovanom na 4,5 roka podpísal v deň svojich 23. narodenín.

"Posilnenie a zvýšenie konkurencie na poste ľavého krajného obrancu bolo prioritou zimného prestupového obdobia. Lucas je hráč, ktorého dobre poznáme, pričom na Slovensku už ukázal svoju nespornú kvalitu a predovšetkým sľubný potenciál do budúcna," uviedol Ivan Kmotrík mladší, generálny riaditeľ Slovana.

"Chceme rozvíjať jeho schopnosti, verím, že tréneri využijú svoje znalosti na maximum, aby s ním čo najlepšie pracovali a aby bol prínosom pre celé mužstvo," dodal Kmotrík pre klubový web.

O rodáka z mesta Florianópolis nebola na prestupovom trhu núdza. Veľmi sa však teší, že bude nosiť belasý dres.

"Slovan je výborný klub s kvalitnými hráčmi, dobrým zázemím a patričnými ambíciami. Počas zimy som mal ponuky aj z iných klubov, no mojou prioritou bolo prísť do Bratislavy. Túžim po titule, úspechoch a zápasoch na Tehelnom poli, ktoré som už ako hráč zažil a bola tam naozaj vynikajúca atmosféra. Teším sa aj na opätovné stretnutie s Myentym Abenom, ktorý je pre mňa ako brat a skvelo si rozumieme," povedal Lovat pre web Slovana.

Lovat je práve po Abenovi ďalším hráčom, ktorý z Trnavy zamieril do tímu odvekého rivala z hlavného mesta. Rivalitu vníma, ale chce sa sústrediť iba na svoju budúcnosť.

"Viem, ako fanúšikovia vnímajú rivalitu medzi Slovanom a Spartakom, no môžem im odkázať, že sa nikdy nepozerám na to, čo bolo, ale len na to, čo bude. Chcem odovzdávať sto percent svojich schopností pre Slovan a potešiť našich priaznivcov. Verím, že ak sa mi to podarí, tak ma potom prijmú podobne pozitívne ako Myentyho," dodal Lovat.