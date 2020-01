Incident Tkachuka s Kassianom má dohru, môže ovplyvniť Zápas hviezd

Rivalita Calgary a Edmontonu naberá na intenzite.

15. jan 2020 o 15:29 TASR

EDMONTON. Rivalita dvoch kanadských tímov NHL z Provincie Alberta naberá na intenzite.

V zápase Edmontonu Oilers a Calgary Flames v noci na nedeľu prišlo k incidentu medzi Matthewom Tkachukom a Zackom Kassianom, celá udalosť má dohru aj po troch dňoch od skončenia duelu.

Tkachuk v zápase najskôr tvrdo narazil na mantinel Kassiana, útočník Oilers vzápätí Tkachuka chytil za golier, zhodil ho na ľad a niekoľkokrát udrel.

Vedenie súťaže následne Kassiana suspendovalo na dva zápasy a udelilo mu pokutu 21-tisíc dolárov.

Peniaze poputujú do fondu na pomoc hráčom. "Tých 21-tisíc dolárov pôjde na dobrú vec, je to dobrá investícia. Celý incident som si dobre pamätal. Podľa môjho názoru to boli dva nebezpečné údery zo strany súpera.

Keby boli čisté, ale tvrdé - žiadny problém, milujem tvrdý hokej. Ale ak hráte veľký hokej, potom musíte čakať aj reakciu. Ak by sa to stalo opäť, zareagujem rovnako.

Tkachuk si ma musel s niekým pomýliť. Nemyslím si, že chápe, že hráme v rovnakej divízii, ale mám veľmi dobrú pamäť," citovala Kassiana stanica CBC.

Nasledujúci zápas medzi Edmontonom a Calgary sa uskutoční v 29. januára, olej do ohňa pred ním prilial útočník Edmontonu Leon Draisaitl.

Ten sa vyjadril, že ak na víkendovom Zápase hviezd (25. januára) bude hrať v jednej formácii s Tkachukom, tak radšej odíde z ľadu.

Podľa zámorských médií by mali totiž obaja nastúpiť v jednej formácii spolu s ďalším hráčom Edmontonu Connorom McDavidom.