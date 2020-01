Slovenskí hokejisti boli úspešní na zimnej olympiáde mládeže. Vo formáte 3x3 získali štyri medaily

Slováci boli súčasťou medzinárodných miešaných tímov.

15. jan 2020 o 18:35 TASR

LAUSANNE. Slovenskí hokejisti vo formáte 3x3 získali na zimných olympijských hrách mládeže v Lausanne 2020 dve bronzové a dve strieborné medaily.

Repčík: Moje pocity sú skvelé

Vo finále sa predstavili Nikola Janeková s čiernym tímom dievčat a Peter Repčík s červeným tímom chlapcov.

V boji o zlatú medailu "červení" chlapci s Repčíkom nastúpili proti "zeleným", ktorých viedol slovenský tréner Igor Andrejkovič. Čierny tím dievčat bojoval o zlato so žltým tímom, ktorý viedla Slovenka Diana Kosová.

Hoci od začiatku 1. tretiny viedol zelený tím chlapcov, v závere sa červenému tímu s Petrom Repčíkom podarilo náskok znížiť. Avšak v 2. tretine súper ukázal silu a do bránky súpera nastrieľal štyri góly.

Nepriaznivý stav 3:7 už bolo náročné zvrátiť. Zápas sa skončil 8:3 v prospech zeleného tímu.

"Moje pocity sú skvelé. Samozrejme, mohlo to byť aj lepšie, no nezvládli sme finále. Nevadí, strieborná medaila je tiež dobrá," povedal Repčík krátko po medailovom ceremoniáli vo Vaudoise Aréne.

Janeková: Boli sme najlepší tím na turnaji

Finálový zápas dievčat bol v prvej tretine vyrovnaný. Úvodná časť zápasu sa skončila nerozhodne 1:1. V druhej tretine sa však žltý tím rozbehol a strelil štyri góly.

Posledná tretina zápasu sa začala za stavu 5:1 v prospech "žltých" dievčat, ktoré zápas ukončili výhrou 6:1.

"Mám zmiešané pocity, pretože sme podľa mňa boli najlepší tím na tomto turnaji, ale aj strieborná medaila je určite dobrá. Zápas sa mi hral dobre, no myslím si, že ako tím sme to nezvládli a to nás položilo. Hokej 3x3 je však zábava.

Je to rýchly hokej, v ktorom padá veľa gólov a tie sa dajú streliť z každého uhla a strany," uviedla Janeková.

Bronzové medaily si na turnaji so svojimi medzinárodnými tímami vybojovali brankár Rastislav Eliáš za chlapcov a Zuzana Dobiašová za dievčatá.

Tréneri medzinárodných miešaných tímov boli z celého sveta a nechýbali medzi nimi ani Slováci - člen Trénerskej komisie IIHF a manažér a lektor školení trénerov na SZĽH Igor Andrejkovič (Zelený tím chlapcov) a koordinátorka rozvoja hokejovej infraštruktúry na SZĽH Diana Kosová (Žltý tím dievčat).

Oba tímy, ktoré viedli slovenskí tréneri, si na olympijských hrách mládeže vybojovali zlaté medaily.