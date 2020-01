Orlando ukončilo víťaznú šnúru Lakers, Portland zastavil Hardena

Houston prehral druhý zápas za sebou.

16. jan 2020

NEW YORK. Basketbalisti Houstonu prehrali druhý zápas v NBA za sebou. V noci na štvrtok podľahli na vlastnej palubovke Portlandu 107:117. Hostí potiahli Damian Lillard s 25 a CJ McCollum s 24 bodmi.

V drese Rockets sa vôbec nedarilo Jamesovi Hardenovi, ktorý dosiahol iba 13 bodov, najmenej v tejto sezóne. Jeho slabšiu chvíľu nedokázal nahradiť ani Russell Westbrook. Ten si pripísal ďalšie triple double za 31 bodov, 12 asistencií a 11 doskokov.

Finalista Západnej konferencie Portland napriek tomuto úspechu stále nie je na priečkach zaisťujúcich play off. Je aktuálne na 10. mieste so stratou 1,5 duelu na Memphis.

Anthony: Vyhadzov je už za mnou

"Je to pre nás sezóna hore - dolu a tých úpadkov bolo dosť. Lenže máme pred sebou ešte celú druhú polovicu základnej časti," povedal najlepší strelec hostí Damian Lillard.

Double Double 18 bodov a 12 doskokov si pripísal Carmelo Anthony, pre ktorého to bol návrat na palubovku svojho predchádzajúceho zamestnávateľa, ktorý ho "vyhodil", a historicky najlepší strelec reprezentácie USA následne rok nehral.

"Všetko je to pre mňa už minulosť. Už je za mnou obdobie, keď som musel rozmýšľať nad tým, prečo sa mi to stalo, vyrovnávať sa s emóciami a tvrdo pracovať, aby som to mohol hodiť za hlavu," vyhlásil Anthony.

Orlando ukončilo deväťzápasovú víťaznú šnúru Los Angeles Lakers. Magic uspeli u súpera 119:118. Domácim nepomohol ani osobný rekord LeBrona Jamesa 19 asistencií, ktorými doplnil 19 bodov.

Satoranský zaznamenal 18 bodov

Hráči z Floridy sa dokázali vyrovnať s čerstvým zranením Evana Fourniera. Zastúpil ho stredný rozohrávač Markelle Fultz, ktorý si pripísal iba druhý triple double v kariére (21 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií). Najlepší zápas v kariére odohral Wes Iwundu, keď si pripísal 19 bodov.

"Orlando si buduje play off kultúru, pred rokom sa dostalo do vyraďovacej časti po dlhšej dobe. Hrajú veľmi kompaktne v obrane, ťažko sa cez nich prebíja. Sú veľmi dobre trénovaní," povedal tréner Lakers Frank Vogel, ktorý v minulosti viedol práve floridský tím.

Darilo sa českému reprezentantovi Tomášovi Satoranskému, ktorý sa podieľal na triumfe Chicaga nad Washingtonom 18 bodmi.

Detroit prekvapujúco vyhral v Bostone 116:103, keď krídelník Sekou Doumbouya zaznamenal kariérne maximum 24 bodov. Denver si hladko poradil so Charlotte, no so zraneným členkom nedohral duel Jamal Murray. Luka Dončič si na ihrisku Sacramenta pripísal dvanásty triple double v ročníku a jeho Dallas zvíťazil o štyri body.

NBA 2019/2020 - Základná časť - výsledky - štvrtok

BOSTON CELTICS - DETROIT PISTONS 103:116 (24:27, 35:30, 23:34, 21:25)

Najviac bodov: Hayward 25, J. Brown 24 (12 doskokov), K. Walker 19 - Doumbouya 24, Markieff Morris 23, Rose 22

PHILADELPHIA 76ERS - BROOKLYN NETS 117:106 (25:28, 29:29, 32:33, 31:16)

Najviac bodov: T. Harris 34 (10 doskokov), Simmons 20 (11 asistencií), Richardson a Korkmaz po 15 - Dinwiddie 26, Allen 17 (10 doskokov), Prince 15

MIAMI HEAT - SAN ANTONIO SPURS 106:100 (24:17, 27:34, 24:26, 31:23)

Najviac bodov: Nunn 33 (5 trojok), Dragič 17 (5 trojok), Adebayo 14 (13 doskokov) - DeRozan 30, Mills 21 (5 trojok), Aldridge 12

CHICAGO BULLS - WASHINGTON WIZARDS 115:106 (24:26, 31:34, 30:20, 30:26)

Najviac bodov: LaVine 30 (6 trojok), Satoranský a Thaddeus Young po 18 - Beal 23, McRae 16, Thomas a Bertans po 12

MINNESOTA TIMBERWOLVES - INDIANA PACERS 99:104 (30:24, 29:30, 18:22, 22:28)

Najviac bodov: Culver 17, Dieng (11 doskokov) a Bates-Diop po 15 - Sabonis 29 (13 doskokov), Brogdon 21, McDermott 14

OKLAHOMA CITY THUNDER - TORONTO RAPTORS 121:130 (25:38, 30:35, 28:24, 38:33)

Najviac bodov: Schröder 25 (5 trojok), Gallinari 23, Gilgeous-Alexander 21 - N. Powell 23, Siakam a Anunoby po 21

DENVER NUGGETS - CHARLOTTE HORNETS 100:86 (28:25, 29:17, 17:27, 26:17)

Najviac bodov: M. Porter 19, Mason Plumlee 15, Grant 14 - Rozier 20, Washington, Bridges a Graham po 14

HOUSTON ROCKETS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 107:117 (26:28, 21:32, 30:30, 30:27)

Najviac bodov: Westbrook 31 (12 asistencií, 11 doskokov), E. Gordon 20 (6 trojok), McLemore 17 (5 trojok) - Lillard 25, McCollum 24, Anthony (12 doskokov) a Whiteside (18 doskokov) po 18

SACRAMENTO KINGS - DALLAS MAVERICKS 123:127 (31:35, 36:36, 26:37, 30:19)

Najviac bodov: Fox 27 (12 asistencií), Barnes a Hield po 25 - Dončič 25 (17 asistencií, 15 doskokov), Seth Curry 21 (5 trojok), Hardaway 18

LOS ANGELES LAKERS - ORLANDO MAGIC 118:119 (29:35, 29:30, 30:24, 30:30)

Najviac bodov: Cook 22, James 19 (19 asistencií), Daniels a Caldwell-Pope po 17 - A. Gordon a Fultz (11 doskokov, 10 asistencií) po 21, Iwundu a Vučevič po 19