Klesnem na tretie miesto v histórii tenisu, myslí si Federer

Predbehne ho Nadal aj Djokovič?

16. jan 2020 o 13:25 SITA

DUBAJ. Roger Federer bude mať v lete 39 rokov a o niekoľko dní vstúpi po dvadsiaty prvý raz do hlavnej súťaže dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open v Melbourne.

Súvisiaci článok Svetová jednotka dopovala. Nič sa nedeje, tvrdí Polášek Čítajte

Fenomenálny Švajčiar sa dovedna šesťkrát v Melbourne Parku tešil s trofejou nad hlavou a stále verí, že zo seba môže vydať to najlepšie, hoci história je proti nemu. V profesionálnej ére tenisu ešte nikto vo veku 38 rokov a viac nezískal grandslamový triumf.

"Keď som bol mladý hráč, vravel som si, že by bolo pekné získať jeden - dva grandslamové tituly. Neskôr som s pätnástimi predstihol historický rekord Peta Samprasa a zapochyboval som, že ešte získam niečo navyše.

Keď som v roku 2016 pauzoval s kolenom, videl som to tak, že ak ešte niečo veľké príde, bude to už len bonus. A boli z toho tri ďalšie grandslamové víťazstvá, z toho dve v Austrálii. Veľmi si to vážim," vyhlásil Roger Federer štyri dni pred štartom Australian Open 2020.

Švajčiar je s tým zmierený

Federer má na konte 20 grandslamových titulov a jeho veľký rival Rafael Nadal devätnásť.

Z toho plynie, že ak Španiel v Melbourne zdvihne nad hlavu víťaznú trofej Normana Brookesa, vyrovná sa švajčiarskemu elegánovi v počte triumfov z turnajov "veľkej štvorky". Ak sa to podarí ôsmykrát Srbovi Novakovi Djokovičovi, dostane sa na súčet sedemnásť grandslamových prvenstiev.

"Jedného dňa ma tí dvaja predbehnú. Tuším to. Oni na to stále majú. Dokázali to aj v minulom roku, keď si rozdelili po dve grandslamové víťazstvá. Ja klesnem na tretie miesto v histórii. Netvrdím, že ma to vôbec nezaujíma, že sa to stane, ale som s tým zmierený," vravel Federer.

Švajčiar si zaspomínal na to, aké to bolo, keď v roku 2009 získal pätnásty grandslamový titul a z hľadiska centrálneho dvorca na Wimbledone sa na neho díval aj dovtedajší rekordér Američan Pete Sampras.

Rekordy sú na to, aby sa prekonávali

Súvisiaci článok Nadal nezlomil ani jednu raketu. Rodina by mi to nedovolila, tvrdí Čítajte

"Roky som k nemu vzhliadal. A vtedy, keď som mu bral rekord, som sa pri pohľade na neho necítil dobre. Nebolo to niečo, po čom som vždy túžil, že ho raz prekonám.

Samozrejme, uvedomujem si, že z pohľadu svetového tenisu to bol obrovský moment. Teraz po rokoch to beriem tak, že rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Šport je do značnej miery o rekordných číslach," poznamenal Federer.

Súčasná svetová jednotka Nadal bude mať v tejto sezóne 34 rokov, dvojka Djokovič ešte o rok menej. Vek je ich veľká výhoda, aj preto si Federer myslí, že prekonajú jeho 20 grandslamových triumfov.

"Koľko toho ešte tí dvaja môžu vyhrať? Myslím si, že majú pred sebou niekoľko výnimočných rokov. Zlaté časy nášho športu ešte chvíľu budú pokračovať. To je moja prognóza," doplnil Federer.

Nadal na to zareagoval diplomaticky. "Stále tvrdím to isté: chcem stále víťaziť, ale nemyslím na to. Rekordy nie sú tou hlavnou výzvou, ktorá ma ženie do každodenného tréningu."

Federer vymenoval aj mladé nádeje

Zverenec Mariána Vajdu Djokovič k téme podotkol: "Koncentrujem sa na to, aby som zlepšoval kvalitu svojej hry. Ak si udržím vysokú úroveň nastavenia po mentálnej, fyzickej aj emocionálnej stránke, mám šancu sa ešte viac priblížiť k Federerovi a jeho rekordu."

Napriek tomu, že od roku 2014 sa na mužskom okruhu nevyskytol nový šampión grandslamového turnaja, Federer verí aj nastupujúcej generácii tenisových mladíkov.

Medzi najväčších adeptov na grandslamový titul radí Kanaďanov Félixa Augera-Aliassima a Denisa Shapovalova, Gréka Stefanosa Tsitsipasa, Rusov Daniila Medvedeva a Karena Chačanova, či už skúsenejšieho Nemca Alexandra Zvereva.

"Nie sú to jeden či dvaja hráči, ale je ich možno desať, ktorí môžu útočiť na veľké víťazstvá. Je však veľmi ťažké predpokladať, ktorému z nich sa to napokon podarí," dodal Federer.