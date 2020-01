Som rád, že som Dakar dokončil, vravel Svitko. Cieľ však nesplnil

BRATISLAVA. Nebol to jeho vytúžený cieľ. Dúfal, že dosiahne viac. Keď však v piatok prišiel do cieľa poslednej etapy Rely Dakar, na perách mal úsmev.

„Bol to veľmi náročný Dakar a som rád, že sa mi podarilo prísť až do cieľa,“ vravel Štefan Svitko v cieli.

Pri jedenástej účasti skončil slovenský motocyklista v celkovom poradí na jedenástej priečke. Najlepšia desiatka mu po vyše päťtisíc kilometroch meraných úsekov ušla o tri minúty.

Pred štartom rely vravel, že by rád skončil do piatej priečky. To sa mu nepodarilo. Počas súťaže jazdil vyrovnane a pravidelne končil len tesne za prvou desiatkou.

Jazdec Slovnaft Rally Teamu dokázal prísť do cieľa Dakaru po siedmy raz. Jeho najlepším výsledkom zostáva druhá priečka z roku 2016.

Svitko stál pri nehodách

Pre Slováka to bola psychicky náročná rely, pretože viackrát stál pri nehodách kolegov. Bol pri pádoch Jagera Nosigliu, Adriena van Beverena aj smrteľnej nehode Paula Goncalvesa.

Práve siedmu etapu označil za najhoršiu v živote. Záchranárom pomáhal s oživovaním Portugalčana. Na mieste nehody stál ešte dlho opretý o motorku s hlavou ukrytou v dlaniach.

Práve po tomto negatívom zážitku akoby v nasledujúcich etapách mierne spomalil a v celkovom poradí klesol o jednu priečku. Za víťazom zaostal o dve hodiny a 13 minút.

V kategórii motocyklov vyhral Američan Ricky Brabec, ktorý sa dostal na prvú priečku už v tretej etape a náskok si udržiaval.

Prekvapením je, že po osemnástich rokoch nezvíťazila na slávnej rely motorka od rakúskeho výrobcu KTM. Brabec jazdí na Honde.

„Nakoniec to všetko zapadlo do seba. Bez pomoci ostatných členov tímu by som to nedokázal. Keď som sa ráno zobudil, bol som šťastný, že je už posledný súťažný deň. Dokázali sme to!“ tešil sa Brabec.

Stal sa vôbec prvým Američanom vo vyše štyridsaťročnej histórii pretekov, ktorý Dakar vyhral.

Druhý slovenský motocyklista Ivan Jakeš odstúpil pre poruchu prevodovky pred štartom 4. etapy.

Na Dakare sa v pozícii navigátora zúčastnil aj ďalší Slovák Marek Sýkora. S českým pretekárom Miroslavom Zapletalom obsadili v kategórii automobilov 16. priečku.

Alonso sa chce vrátiť po titul

Medzi automobilmi vybojoval tretí triumf Španiel Carlos Sainz na Mini.

„Za týmto víťazstvom je veľmi veľa práce, o to väčšiu radosť z neho mám. Pre veterána, ako som ja, je to výnimočné. Je to odmena za množstvo driny,“ cituje 57-ročného Španiela denník El País.

Boj o titul bol mimoriadne vyrovnaný. Ešte po 9. etape viedol Sainz pred Nasserom Al Attijahom len o 24 sekúnd.

„Len pár ľudí vie, ako naplno sme do toho išli od prvého dňa,“ tvrdí Sainz.

Kým on je veteránom púštnej rely, jeho krajan Fernando Alonso odštartoval na Dakare prvý raz. Obsadil 13. priečku.

„Bola to pre mňa výzva, pretože nenájdete nič viac vzdialené formule 1 ako Dakar,“ cituje majstra sveta efjednotky El País.

Na Dakare prežil náročné chvíle. Napríklad v desiatej etape pri zjazde z jednej duny urobilo jeho auto niekoľko kotrmelcov.

„Nemáte všetko pod kontrolou a nič nie je predvídateľné. Pri jazde vo formule sú na okruhu zákruty stále rovnaké a preteky netrvajú viac ako dve hodiny. Na Dakare vám zaberie etapa päť až šesť hodín. Je to masaker. Z pohľadu pretekára je to extrém,“ opisoval svoje skúsenosti.

„Ak sa na Dakar vrátim, tak pre to, aby som zvíťazil. Musím si to však premyslieť, pripraviť sa na to a mať k dispozícii najlepšie auto,“ dodal Alonso.

Triumf v súťaži kamiónov dosiahol Andrej Kajgirov na Kamaze.