Slovenky dosiahli na ME vo vodnom póle prvé víťazstvo, môžu sa dostať do play off

Slovensko zdolalo Srbsko.

17. jan 2020 o 18:44 TASR

Ilustračná fotografia.(Zdroj: TASR/AP)

ME vo vodnom póle 2020 A-skupina Slovensko - Srbsko 6:2 (1:0, 2:1, 1:0, 2:1) Góly SR: Kováčiková 3, Kolářová, Stankovianska, Kiššová BUDAPEŠŤ. Slovenské reprezentantky vo vodnom póle si po troch vysokých prehrách pripísali prvé víťazstvo na ME v Budapešti. Srbsko zdolali 6:2 a v tabuľke základnej A-skupiny poskočili na priebežné 4. miesto znamenajúce účasť v play off. Štvrtý duel na šampionáte odohrajú v nedeľu 19. januára od 13.00 h proti Chorvátsku. Ďalší výsledok A-skupiny Rusko - Chorvátsko 34:1 (9:0, 8:1, 7:0, 10:0) Tabuľka A-skupiny 1. Maďarsko 3 3 0 0 54:16 9 b 2. Grécko 3 3 0 0 62:12 9 b 3. Rusko 4 3 0 1 100:14 9 b 4. Slovensko 4 1 0 3 12:71 3 b 5. Chorvátsko 4 1 0 3 19:85 3 b 6. Srbsko 4 0 0 4 19:68 0 b B-skupina Nemecko - Španielsko 4:19 (2:4, 0:5, 1:5, 1:5)

