Mikuláš sa postaral v Košiciach o prekvapenie, Slovan je opäť prvý

Zaváhala aj Banská Bystrica.

KOŠICE. Hokejová Tipsport liga má nového lídra. Staronový účastník Slovan Bratislava zdolal Detvu 4:3 a keďže Košice doma nečakane prehrali s posledným Liptovským Mikulášom 1:2, Bratíslavčania sa posunuli na čelo tabuľky o bod pred duo Banská Bystrica, Košice.

Slovan si poradil s Detvou, ale výkonom nenadviazal na skvelý utorkový triumf nad Košicami (6:1). Hráči Detvy viedli v Bratislave po prvej tretine 2:1 a v 55. min obrancom Frederikom Fekiačom vyrovnali na 3:3.

O triumfe favorita v riadnom hracom čase rozhodol bývalý hráč Detvy Radovan Puliš, ktorý skóroval 50 sekúnd po Fekiačovi. V samom závere ešte jeden z najlepších slovanistov Jindřich Abdul nepremenil trestné strieľanie, vychytal ho Roman Petrík.

V úvodnom piatkovom súboji 41. kola Tipsport ligy sa v Košiciach zrodilo veľké prekvapenie na účet lídra tabuľky. V súboji prvého s posledným hokejisti hosťujúceho Liptovského Mikuláša zvíťazili 2:1.

Košice prehrali druhý zápas za sebou

Na ich prvý gól v podaní Filipa Vrábeľa ešte v prvej tretine zareagoval domáci Branislav Rapáč, ale na gól Vladimíra Vybirala z 39. min už domáci nenašli odpoveď. Košičania síce pred vyše 5600 divákmi v tretej tretine zvýšili aktivitu, ale hráči Liptovského Mikuláša sa ubránili.

Ani najlepší kanonier Košíc, 28-gólový Marcel Haščák, nenašiel recept na defenzívu hostí a najmä ich ruského brankára Alexandra Zalivina.

Jeho šanca šesť minút pred koncom tretej tretiny sa gólom neskončila.

Hokejisti Košíc nadviazali na slabý výkon z utorka, keď na ľade Slovana Bratislava prehrali 1:6.

Vtedy prvýkrát od 17. novembra 2019 nezískali v Tipsport lige ani bod. Slovan Bratislava v piatok zdolal Detvu a Košice prišli o prvé miesto v tabuľke.

Poprad vyhral bitku o štvrté miesto

V Michalovciach aj Poprade sa zrodili tesné víťazstvá domácich tímov. Nováčik zo Zemplína potreboval predĺženie na zdolanie majstra z Banskej Bystrice 3:2.

O dvoch bodoch pre Michalovčanov rozhodol v 63. min nový člen tímu - 37-ročný fínsky obranca Mikko Pukka. V najvyššej slovenskej súťaži skóroval po prvý raz už v druhom zápase.

Poprad doma pod Tatrami zdolal Zvolen 4:3. Víťazný gól domácich strelil v 58. min Matúš Paločko. Poprad si poistil štvrté miesto v tabuľke, Zvolen je šiesty, má o 4 body menej.

Tipsport liga 2019/2020 - Výsledky - piatok

Košice - Liptovský Mikuláš 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 15. Rapáč - 5. Vrábeľ (Tamáši, Rud. Huna), 38. Vybiral (Piatka, Michalčin).

Rozhodovali: Fridrich, Goga - L. Beniač, Frimmel, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 5626 divákov.

HC Košice: Škorvánek - Slovák, Koch, Pavlin, Růžička, Čížek, Zeleňák, Bučko - Majdan, Chovan, Haščák - Belluš, Skokan, Sukeľ - Rapáč, Bortňák, Klhůfek - Milý, Suja, Jokeľ

MHk 32 Liptovský Mikuláš: Zalivin - Kurali, Kramár, Droppa, Petran, Michalčin, Roman, Smutný, Mezovský - Rud. Huna , Tamáši, Vrábeľ - Vybiral, Piatka, Surový - Kriška, Rób. Huna, Ruch. Huna - Haluška, Oško, Uhrík

Hlasy

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: "Mikuláš vyhral zaslúžene. Náš herný prejav sa ťahá už dlhšiu dobu. V nedávnom zápase v Bratislave to vyvrcholilo. Je to ako keď idete na skúšku do školy a predtým sa nenaučíte, v tom momente už to riešenie nenájdeš. Dnes sme neboli schopní presadiť sa do priestorov, odkiaľ sa dávajú góly. Chlapci sa musia spamätať a uvedomiť si, že všetko začína tvrdou prácou."

Anton Tomko, tréner MHk 32 Liptovský Mikuláš: "Pred zápasom sme pracovali najmä na hlavách, aby sme boli pozitívni. Každý počítal s tým, že Košice sú favorit. Mali sme slušný pohyb v porovnaní s inými zápasmi. Gól Vrábeľa nás celkom nakopol. V náš prospech dnes rozhodla bojovnosť a organizácia hry, ale sčasti aj šťastie. Vybojovali sme tri body, ktoré sú pre nás povzbudením do ďalšieho priebehu sezóny. Ešte nevzdávame boj o predposlednú priečku."

Michalovce - Banská Bystrica 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Góly: 14. Ventela (Lalancette, Korhonen), 22. Galamboš (Giľák, Spilar), 63. Pukka (Mesikammen, Galamboš) - 34. Ihnačák (Hrnka), 51. Šille (Brejčák, Mlynarovič).

Rozhodovali: Kalina, Korba - Smrek, Bogdaň, vylúčení: 4:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3658

Michalovce: Trenčan (35. Surák) - Hančák, Ventela, Pukka, Mesikammen, Ťavoda, Vorobjev, Zekucia - Korhonen, Lalancette, Spilar - Hričina, Galamboš, Mašlonka - Safaralejev, Linet, Giľák - Chalupa, Šimun, Hvila - Borov

Banská Bystrica: Beskorowany - Southorn, Mihalik, Ďatelinka, Cardwell, Petrinec, Brejčák, Žiak, Lopejský - Jaaskelainen, Hickmott, Hohmann - Bartánus, Mlynarovič, P. Lamper - Hrnka, Bubela, Ihnačák - Kabáč, Gabor, Šille

Hlasy

Peter Bartoš, asistent trénera Michaloviec: "Po dvoch prehrách u súperov sme chceli uspieť. Proti nám však hral veľmi disciplinovaný súper, ktorý po celom klzisku čakal na chyby súpera. Pre nás bolo veľmi dôležité, že sme v závere ubránili dve oslabenia. Podržal nás brankár Surák, ktorý vymenil zraneného Trenčana. Konečne sme zdolali Banskú Bystricu po predĺžení, pretože v dvoch predošlých zápasoch sme s ňou takto prehrali. Chalani bojovali a víťazstvo si podľa mňa zaslúžili."

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "My sme nemali najlepší vstup do zápasu. Potom sa nám ale podarilo vyrovnať. V závere sme mali dokonca aj šance na víťazstvo, rozhodujúci gól sme ale nepridali. Michalovce si zaslúžili bodovať."

Slovan Bratislava - Detva 4:3 (1:2, 0:2, 1:1)

Góly: 3. Žitný (Urbánek, Šedivý), 28. Abdul, 35. Basaraba (Kytnár, St. Pierre), 55. Puliš (Abdul, Bačik) - 16. Žilka (Šišovský, Gachulinec), 20. Žilka (Šišovský, V. Fekiač), 55. F. Fekiač (Šišovský)

Rozhodovali: Stano, Kókai - Vyšný, Soltész, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4653 divákov.

Slovan Bratislava: Habal - Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Kučný, Demo - Puliš, Zigo, Abdul - Basaraba, St. Pierre, Bondra - Kukumberg, Kytnár, Matoušek - Jendek, Urbánek, Žitný - Petráš, Sloboda

HC 07 WPC Koliba Detva: Petrík - Golian, Mart. Chovan, Andersons, F. Fekiač, Jendroľ, Turan, Gachulinec - Žilka, Čacho, Šišovský - Král, Podešva, Ščurko - Török, Valent, Gašpar - Lalík, V. Fekiač, Čenka

Hlasy

Rudolf Jendek, asistent trénera Slovana: "Z našej strany to dnes nebol taký výkon ako proti Košiciam, ale očakávali sme, že sa bude mužstvo ťažšie motivovať. Detva podala výborný výkon a nás samozrejme tešia získané body. Potešil ma výborný výkon brankára a to, že sme dokázali zareagovať na neskorý gól a ešte to otočiť v náš prospech."

Radovan Puliš, útočník a strelec víťazného gólu Slovana: "To, že som v Detve hrával bola motivácia navyše. Ale dnes sme nehrali tak, ako sme mali, takže sme vďační za tie tri body a že sme vyhrali. Pri góle som videl, že sa tam Abdul tlačil, že to bude ťahať za bránku a počkám si na ten puk. Pekne ma našiel a ja som to už bez problémov zakončil."

Josef Turek, tréner Detvy: "Odohrali sme veľmi dobrý zápas, prvú tretinu sme vyhrali 2:1. V úvode sme boli trošku vystrašení, ale gól nás nakopol. V druhej tretine sme mali vyloženú šancu na 3:1, ale nedali sme. Potom sme dostali gól a súper otočil. Trochu sme pomenili zostavu a so šťastím sa nám podarilo vyrovnať, no potom v závere sme nepokryli hráča medzi kruhmi a to sa nesmie stať. To sme už mali uhrať aspoň na jeden bod. Ale napriek tomu, že sme prehrali, chcel by som hráčov pochváliť, pretože sme podali dobrý výkon proti silnému súperovi. Navyše nám chýbali štyria hráči z prvých dvoch pätiek. Tí, čo ich nahradili, hrali veľmi dobre."

Poprad - Zvolen 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Góly: 8. Svitana (Zagrapan, Ulrych), 27. Takáč (Erving, Zagrapan), 55. Dalhuisen (Jacobs, Matúš Paločko), 58. Matúš Paločko (Erving, Jacobs) - 40. McPherson (Drgoň, Tomek), 47. Trotter (Špirko), 59. Špirko (Corrin)

Rozhodovali: Štefik, Juhász - Durmis, Rojík, vylúčení: 8:9 na 2 min., navyše: Vandas (Poprad) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 2694 divákov.

Poprad: Vošvrda - Kozák, Brejčák, Erving, Ulrych, Dalhuisen, Larkin, Česánek - Handlovský, Preisinger, Vandas - Takáč, Zagrapan, Svitana - Lapšanský, Jacobs, Matúš Paločko - Matej Paločko, Bjalončík, Kundrik

Zvolen: T. Tomek- Betker, Švarný, Corrin, Stephenson, Drgoň, Tomko, Chlepčok, Meliško - Kelemen, Trotter, Parks - McPherson, Špirko, M. Halama - Thompson, Mráz, Kolenič - Tibenský, P. Halama, Marcinek

Hlasy

Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "Bol to veľmi emotívny zápas. Vytvorili sme si dvojgólový náskok, v druhej tretine sa to začalo kúskovať, žiadalo si to držať koncentráciu na striedačke aj na ľade. V určitých pasážach sa nám to prestalo dariť, Zvolen sa dostal do zápasu výsledkovo aj herne. Záver sme zvládli, Zvolenu sme vzali vietor z plachiet rozhodujúcim gólom. Chcel by som poďakovať hráčom, že sme tento zápas zvládli."

Don Nachbaur, tréner Zvolena: "Mali sme veľmi slabú prvú tretinu, Poprad bol rýchly, mali sme ťažké nohy, Popradu sme dali presilové hry. V druhej tretine sme začali hrať lepšie a v tretej tretine sme dali do zápasu veľa energie a mali sme veľa šancí. Popradu sme ale dali brejkové šance a jednu z nich využil ich obranca pred našou bránkou a bol to zlomový gól. My sme hrali pekne, ale musíme začať hrať jednoduchšie a viac sa tlačiť do bránky.