Bratislava Capitals suverénne vyhrala základnú časť SHL

V play off sa rozhodne o postupujúcom do Tipsport ligy.

17. jan 2020 o 21:50 SITA

BRATISLAVA. Záverečným 36. kolom v piatok vyvrcholila základná časť Slovenskej hokejovej ligy 2019/2020. Suverénnym víťazom základnej časti sa stal tím Bratislava Capitals s 90 bodmi, čo bolo už dlhší čas známe.

Druhé miesto si poistili Topoľčany triumfom v Žiline 3:1. Tretí skončil Martin, hoci v záverečnom kole doma prehral so štvrtou Dubnicou nad Váhom 2:3 po predĺžení.

Hokejisti Spišskej Novej Vsi nevyžili šancu dotiahnuť sa na piatu Skalicu a prehrali v Leviciach 2:5.

Napriek tomu Spišiakom neušla miestenka do hornej šestky, ktorá bude hrať v nadstavbovej časti 10 kôl systémom dvakrát každý s každým (doma + vonku).

Mužstvá umiestnené na 7. - 10. mieste sa v nadstavbe stretnú s každým štyrikrát (2x doma a 2x vonku) a celkovo odohrajú 12 kôl.

Do vyraďovacej časti postúpia dve najlepšie družstvá so skupiny o 7.- 10. miesto. Hrať sa bude systémom prvý s ôsmym, druhý so siedmym, tretí so šiestym a štvrtý s piatym na štyri víťazné zápasy.

Na štyri víťazstvá sa bude hrať aj neskôr v semifinále a vo finále play off.

Slovenská hokejová liga 2019/2020 - základná časť - 36. kolo - piatok:

HK Levice - HK Spišská Nová Ves 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Góly: 12. Beták, 13. Tužinský, 22. a 39. M. Novák, 57. Piačka - 33. Vartovník, 42. Köver

HK VITAR Martin - MHK TSS GROUP Dubnica nad Váhom 2:3 po predĺžení (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 7. Brezniak, 11. Dírer - 4. a 64. Nemček, 39. Hegyi

HK Gladiators Trnava - HK ´95 Považská Bystrica 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Góly: 15. Ševčík, 15. Mrava, 22. Baránek - 37. Ligas

MsHK DOXXbet Žilina - HC Topoľčany 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Góly: 22. Síkela - 9. Kubek, 15. Pekarčík, 49. Kluka