Tampa s Černákom jasne triumfovala vo Winnipegu. Crosby sa dotiahol na Šťastného

Prvý hetrik v kariére si pripísal Cirelli.

18. jan 2020 o 7:12

NEW YORK. Hokejisti Tampy Bay zvíťazili na ľade Winnipegu vysoko 7:1 v piatkovom zápase NHL. Slovenský obranca Erik Černák nebodoval, ale mal bohatý štatistický zápis.

Počas 19:29 min na ľade trikrát vystrelil na bránku súpera, pridal tri bodyčeky a tiež dve zablokované strely a jeden plusový bod. Čo sa týka povolených "hitov" do tela, Černák bol najaktívnejší zo svojho tímu.

Prvý hetrik v kariére si pripísal Anthony Cirelli, dva góly víťazného tímu pridal produktívny Rus Nikita Kučerov. Český útočník Ondřej Palát sa predviedol tromi asistenciami a ruský brankár Andrej Vasilevskij 30 zákrokmi.

Možnosť na shutout mu zmaril Jack Roslovic, ktorý za stavu 0:5 strelil jediný gól Winnipegu. Pre ruského gólmana to aj tak znamenalo desiaty víťazný zápas v sérii, čím si vyrovnal osobný rekord z roku 2019. Vtedy sa podieľal na desiatich víťazstvách v rade v čase od 9.2. do 5.3.

V súboji Detroit - Pittsburgh (1:2 pp) muselo o víťazovi rozhodnúť predĺženie a v ňom sa víťazným gólom blysol Sidney Crosby. Kapitán Pittsburghu po návrate na súťažný ľad po zranení v troch zápasoch dosiahol 6 bodov (3+3).

Aktuálne v presilovke tečoval strieľanú prihrávku Jevgenija Malkina za chrbát Jimmyho Howarda.

"Iba som položil hokejku na ľad a bol z toho gól. Malkin to spravil výborne. Pokúšali sme sa o to už aj predtým, ale súperov brankár to prečítal," komentoval Crosby na oficiálnom webe NHL.

Crosby sa ôsmym gólom v tejto sezóne dotiahol v tabuľke najproduktívnejších hráčov NHL na slovenskú legendu Petra Šťastného. Obaja majú na konte 1239 bodov a patrí im 39. priečka v historickom poradí produktivity najslávnejšej profiligy.

"Je to pôsobivé ako hrá, ale nie som prekvapený. Každý deň som sledoval jeho pracovné zanietenie, keď sa pripravoval na návrat do zostavy. Vynechal veľa zápasov, ale zvláda to výborne," uviedol tréner Pittsburghu Mike Sullivan na adresu Crosbyho, ktorý absentoval dva mesiace po operácii pruhu.

NHL 2019/2020 - základná časť - 18. január:

Carolina - Anaheim 1:2 (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Góly: 4. Aho (Edmundson, T. Teräväinen) – 19. Gudbranson (Getzlaf, Holzer), 62. Steel (Silfverberg, H. Lindholm)

Detroit - Pittsburgh 1:2 (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 24. Zadina (Daley, Nielsen) – 44. Rust (Malkin, Letang), 62. Crosby (Malkin, Rust)

Winnipeg - Tampa 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Góly: 32. Roslovic (Perreault) – 10. Cirelli (Palát, T. Johnson), 13. Kučerov (Stamkos, B. Point), 20. Cirelli (Palát), 28. Kučerov (B. Point, Stamkos), 32. Verhaeghe (McDonagh), 48. Cirelli (Palát), 51. Killorn (Stephens, Sergačov)

/Obranca Erik Černák (Tampa) odohral 19:29 min, vyslal 3 strely, uštedril 3 bodyčeky, prehral 1 vhadzovanie, zablokoval 2 strely a pripísal si 1 plusový bod./