Doma vyhrali len Kysučanky a Sabinov

Trináste kolo florbalovej Hyundai extraligy žien prinieslo väčšiu úspešnosť hosťujúcich tímov. Až v troch prípadoch z piatich sa z bodov tešili práve družstvá, ktoré nehrali v domácom prostredí. Úlohu favorita potvrdili úradujúce majsterky zo Sabinova, ktoré zdolali suverénne Michalovčanky 14:1 a Pruské, ktoré uspelo na palubovke nováčika z Partizánskeho. Dôležitý krok pre účasť v prvej osmičke zaručujúcej účasť v play-off spravili Spišiačky, ktoré zvíťazili v Bratislave nad Hurikánom 7:1.

Spišiačky majú formu, vyhrali nad Hurikánom!

V závere minulého roka potvrdili stúpajúcu formu hráčky Kométy Spišská Nová Ves, ktoré zvíťazili v posledných dvoch súbojoch roku. Na túto bilanciu nadviazali aj v dnešnom dôležitom stretnutí v hlavnom meste a poradili si s bratislavským Hurikánom, ktorý vystriedali na šiestom mieste tabuľky.

Vstup do zápasu vyšiel lepšie domácim dievčatám a na konci štvrtej minúty otvorila skóre Lýdia Kašlik. O štyri minúty neskôr sa z prvej presilovky tešil Hurikán, no väčší dôvod na radosť mali Spišiačky, ktoré dokázali vyrovnať zásluhou Kláry Grossovej. Svoju úvodnú presilovku dokázali Východniarky pretaviť na gól a tak sa po strele kapitánky Barbory Kocúrovej ujali vedenia 2:1.

V druhom dejstve sa rozbiehali hráčky oboch družstiev o niečo pomalšie a na ďalší gól sa čakalo až do konca trinástej minúty. Domáce dievčatá sa nepoučili a nechali sa v relatívne krátkom čase dvakrát vylúčiť. Prvú presilovku Spišiačky nevyužili no druhá bola z ich pohľadu úspešná. Druhý presný zásah si zapísala Kocúrová a Východniarky mali dvojgólový náskok. Nabudené hráčky Kométy zvýšili o tri minúty skóre na 4:1. Autorkou gólu Spišskej Novej Vsi bola Ivica Semančíková.

Veľmi dôležitý zápas a následná nepriazeň skóre viac doľahol na hráčky Hurikánu, ktoré už na zvrat nenašli dostatok síl. Boli to Spišiačky, ktoré navýšili skóre druhým gólom v zápase Semančíkovej a to ešte nebolo všetko. Klára Grossová s Júliou Koščovou definitívne zrazili Bratislavčanky na kolená. Spišiačky dnes predbehli v tabuľke nielen bratislavský Hurikán ale aj Partizánske a tak im patrí priebežná šiesta priečka.

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – FbK Kométa Spišská Nová Ves 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Hlasy po zápase:

Michal Bortlík (asistent trénera VŠK PdF UK Hurikán Bratislava): „Úvodných desať minút hrali dievčatá dobre. Potom prišli dve-tri jednoduché, zbytočné chyby, ktoré súper potrestal. Hráčky sa psychicky zložili a súper prebral iniciatívu. Dievčatá prestali hrať ucelene a nemôžem ich dnešný výkon hodnotiť dobre.“

Viktória Ščasná (najlepšia hráčka VŠK PdF UK Hurikán Bratislava): „Väčšinu zápasu držal loptičku na hokejke súper. Keď sme sa dostali do šance tak sme lopty zbytočne strácali, súperky boli technicky aj fyzicky lepšie pripravené. Opäť sme mali zbytočné vylúčenia, ktoré nám uberali cenné sily. Chýba nám presnosť v streľbe a bez gólov sa zápas vyhrať nedá.“

Barbora Kocúrová (kapitánka družstva FbK Kométa Spišská Nová Ves): „Zo začiatku to bolo ťažké pre obe strany. Hrali sme vyrovnanejšie a postupne sme prelomili strelecké nešťastie a dokázali sme zvíťaziť a získať cenné body.“

Dušan Koščo (tréner družstva FbK Kométa Spišská Nová Ves): „Od úvodu to bola vyrovnaná partia. Družstvo Hurikánu predviedlo celkom defenzívnu hru, ťažko sme sa presadzovali pri prechode do útoku. Do polky zápasu to bol vyrovnaný zápas, na oboch stranách boli rovnaké šance. Na našej strane nás podržala naša vynikajúca brankárka Nina Vartovníková a mohli sme sa o ňu oprieť. Od polovice zápasu sme boli lepším tímom, prevzali sme iniciatívu a o víťazstve rozhodlo to, že sme premenili svoje šance. Ďakujem súperovi za hru.“

Pruské potvrdilo v Partizánskom úlohu favorita

Odhodlané hráčky z Partizánskeho sa chceli proti favorizovanému Pruskému pokúsiť o dobrý výsledok, pretože sa blíži koniec základnej časti a nováčikovi chýbajú potrebné body. Líderky súťaže však nenechali nič na náhodu a zdolali Harvard pohodlným spôsobom 12:1.

Nováčik z Partizánskeho prišiel tesne pred koncom prestupového obdobia o najlepšiu strelkyňu Patríciu Štefánkovú, ktorá sa vrátila z hosťovania späť do Nemšovej. Všetci boli pred úvodným a náročným súbojom proti Pruskému zvedaví, ako sa s touto stratou Partizánske vyrovná. Držať krok s vicemajsterkami dokázali domáce dievčatá len štrnásť minút. Trojgólovú sériu Pruského počas štyroch minút rozbehla Michaela Žiakvská a nasledovali ju Martina Mikulčíková s Petrou Kňažkovou, ktoré uzatvorili skóre prevej tretiny na 3:0 pre hosťujúci tím.

Pruské triumfovalo v Partizánskom 12:1. (zdroj: PETER HAČKO)

Rozbehnuté Považanky ukázali domácim svoju silu v ďalšom priebehu. Zverenkyne trénera Dušana Ďuríčka sa nedostávali do veľkých príležitostí a tak z ich strany gólový zásah neprichádzal. To využili v pohode hrajúce dievčatá Pruského na päť gólov. Skóre 0:8 budilo po druhej siréne rešpekt...

Len štyri sekundy tretej časti stačili hráčkam Harvardu aby si konečne zakričali gól. Jeho autorkou bola Kristína Kuklová, ktorá znížila na 1:8. To však stopku v útočnej aktivite Pruskému nevystavilo. Vo zvyšku zápasu zavesili hosťujúce hráčky ešte štyri góly, čo znamenalo konečnú porážku Partizánskeho v pomere 1:12.

FBK Harvard Partizánske – ŠK 98 Pruské 1:12 (0:3, 0:5, 1:4)

Hlasy po zápase:

Dušan Ďuríček (tréner FBK Harvard Partizánske): „Tým, že nás zajtra čaká dôležitejší zápas o play-off tak sme dnes zvolili trochu defenzívnejšiu hru. Chceli sme pošetriť sily a preto sme sa zbytočne nepúšťali do súbojov alebo otvorenej hry hore dole, kde by sme zbytočne stratili veľa energie. Mrzí ma len to, že sme si vytvorili pár šancí, ktoré sme mali premeniť, bohužiaľ sa tak nestalo a preto máme na konte len jeden gól.“

Vanessa Vičanová (najlepšia hráčka FBK Harvard Partizánske): „Do zápasu sme išli s tým, že chcem udržať čo najlepší výsledok. Pred stretnutím sme si povedali, že budeme hlavne brániť a súperky nepúšťať k strelám a akciám. Šetrili sme sa hlavne na zajtrajší zápas, ktorý je pre nás dôležitejší. Súperkám ďakujeme gratulujeme im k výhre.“



Vladimír Gábor (tréner ŠK 98 Pruské): „Bol to pre nás zvláštny zápas. Nečakali sme, že sa Partizánske stiahne tak hlboko pred svoju bránu do obrany. Hlavne v úvodnej tretine nám to robilo problém pri presadzovaní sa. Postupom času sme sa začali gólovo presadzovať a strelili sme viacero gólov z pekných akcií na jeden dotyk. Napriek tomu bolo na našej strane veľmi veľa nepresností, ktoré musíme do budúcnosti odstrániť.“

Michaela Žikavská (najlepšia hráčka ŠK 98 Pruské): „Do zápasu sme išli s tým, že musíme vyhrať, čo sme aj splnili. Postupom času sme sa začali viac a viac presadzovať a súperky sme nepustili k väčším šanciam. Myslím si, že dnešný zápas sme zaslúžene vyhrali a ďakujeme súperkám.“

Oravčanky uspeli na horúcej pôde Nemšovej

Do Nemšovej dnes vycestovali hráčky z Tvrdošína, ktoré si verili a chceli domácim dievčatám uchmatnúť všetky body. Po dobrom výkone a vyrovnanom priebehu sa tento náročný krok Oravčankám podaril a Tvrdošín „odrezal“ prvú päťku od ostatných družstiev tabuľky.

Nemšová prišla na konci roka o dve dlhodobo zranené hráčky a tak sa poobzerali po nových posilách. Napokon ich káder doplnilo až päť mien, no počas úvodnej časti sa strelecky nedokázala žiadna Nemšovanka strelecky presadiť. Čo nezvládli domáce, dokázali hosťujúce hráčky z Tvrdošína. Tesný jednogólový náskok zariadila Oravčankám Veronika Paňková.

Hráčky Tvrdošína si odniesli tri body z Nemšovej. (zdroj: Matúš KŇÁŽEK)

Hala po prvý raz v novom roku zaburácala na začiatku druhej časti, Keď domácich fanúšikov potešila vyrovnávajúcim gólom Kristína Melišová. Svoj prvý gól v drese Nemšovej po takmer dvoch rokoch zavesila čerstvo navrátená Patrícia Štefánková, ktorá dostala Nemšovú do vedenia. Oravčanky už neraz dokázali svoju húževnatosť. Netrvalo dlho a o vyrovnávajúci zásah sa postarala opäť Paňková. Hojdačková prestrelka pokračovala. Tvrdošín sa ujal vedenia 3:2 a o presný zásah sa postarala Aneta Kováčová. O necelé dve minúty zavelila kapitánka Nemšovej vyrovnávajúcim gólom.

Po tretí raz v zápase dostala Tvrdošín do vedenia Veronika Dúbravská a to už v polovici druhej minúty tretej tretiny. Táto skutočnosť poriadne naštartovala Oravčanky, ktoré počas štvrtej minúty doložili ďalšie dva góly. Ich autorkami boli Frederika Kovalíková a opäť Dúbravská. Aj napriek veľkej snahe a dvom následným gólom Kataríny Daňovej a Alexandry Švančarovej už Nemšová nestihla vyrovnať a tak sa z troch bodov tešia hráčky Tvrdošína.

NTS FK – ZŠ Nemšová – FbK Tvrdošín 5:6 (0:1, 3:2, 2:3)

Hlasy po zápase:

Peter Tydlačka (tréner NTS FK – ZŠ Nemšová): „Dnešný zápas sme si prehrali vlastnými chybami. Začali sme hrať posledných 10 minút, čo už bolo bohužiaľ neskoro. Napriek tomu túto prehru neberieme tragicky, snažíme sa do zostavy zakomponovať nové hráčky, no myslím si, že to nebude trvať dlho a budeme opäť stopercentní.“

Alexandra Švančarová (najlepšia hráčka NTS FK – ZŠ Nemšová): „Zápas sme nezačali veľmi dobre, boli sme zmätené a stratené prvých desať minút. Myslím si, že sme sa dokázali zomknúť a chytili sme sa. V tretej tretine sme mali trošku smolu preto musíme viac zamakať, hrať ďalej a neprestávať v tréningoch, na ktorých tvrdo pracujeme od začiatku sezóny.“

Milan Burdeľ (tréner FbK Tvrdošín): „Dnešný zápas, tak ako každý proti Nemšovej, bol dramatický, pekný a plodný na góly. Sme radi, že sme dnes zvíťazili, snažili sme sa a boli sme pripravení. Nemšovej asi chýbali opory a bolo to cítiť. Dnes to vyšlo nám, nabudúce to možno vyjde im.“

Frederika Gondová (najlepšia hráčka FbK Tvrdošín): „Myslím si, že to bol veľmi vyrovnaný zápas. Podľa mňa tretia tretina rozhodla, keďže sme počas nej dali tri góly, ktoré nám pomohli k víťazstvu. Prišli sme s tým, že chceme hrať aspoň vyrovnaný zápas a uhrať nejaký ten bodík. Hrali sme od prvej minúty až dokonca a chceli sme vyhrať.“

Sabinov vykročil majstrovským štýlom

Zrejme nikto neočakával v dnešnom dueli medzi domácim Sabinovom a Michalovcami úspech hosťujúceho družstva, čo sa napokon výraznou mierou prejavilo aj na konečnom výsledku. Sabinovské „predátorky“ sa do svojich súperiek pustili majstrovským štýlom a zvíťazili vysoko 18:0!

Stačilo necelých desať minút prvej časti aby bolo všetkým jasné, že tri body zostanú v Sabinove. Domáce dievčatá „rozobrali“ Michalovce piatimi gólmi a ušetrili si „pušný prach“ aj na zvyšok zápasu.

Druhá tretina bola z pohľadu hosťujúcich Michalovčaniek prijateľná, pretože ich brankárku Fedorišinovú dokázali prekonať len dve hráčky a to Tamara Točeková s Ivanou Hrabčákovou.

Gólový „uragán“ ale prišiel v poslednom dejstve súboja. Sedem po sebe idúcich kúskov znamenalo až štrnásťgólový prídel Michaloviec. Nulu na konte hosťujúceho tímu v poslednej minúte zmazala Jana Petrová, ktorá znížila na konečných 1:14 z pohľadu Eastern Wings.

FBC Predator Sabinov – Eastern Wings Michalovce 14:1 (5:0, 2:0, 7:1)

Hlasy po zápase:

Ján Motešický (tréner FBC Predator Sabinov): „Nastúpili sme v plnej zostave. V prvej tretine sa ukázalo, že sme lepšie pripravení. Dali sme päť rýchlych gólov. V druhej tretine sme sa prispôsobili trošku súperovi. Ich päť dievčat len stálo v bráne. Brankárka im dobre zachytala. V tretej tretine sme dali šancu aj druhej brankárke a hrala už aj tretia formácia.“

Sára Lemešanyiová (FBC Predator Sabinov): „Po mesačnej prestávke sme sa v novom roku trošku rozťukali. Súperovi ďakujeme za zápas.“

Gerhard Puchír (tréner Eastern Wings Michalovce): „V prvom rade gratulujeme súperovi. Prehral nás v každej situácii. Boli lepší v celom zápase. Želám im veľa ďalších úspechov.“

Nikoleta Randová (Eastern Wings Michalovce): „Súperky boli lepšie a zohratejšie. Mali to natrénované. Točili nás ako na jednom veľkom kolotoči. Nepremenili sme veľa šancí. V podstate ten zápas sa ani nedal vyhrať, keďže sme poskladané z celého Slovenska. Gratulujeme súperkám k výhre a želáme im ďalšie úspechy.“

Na Kysuciach platilo – „Môj dom, môj hrad!“

Kysučanky si v dnešnom domácom súboji poradili s Nitrou, ktorú porazili 8:5. Ani jediný raz sa hosťujúce dievčatá nedostali do vedenia a tak zostali tri body na Kysuciach celkom zaslúžene.

Už prvá minúta tohto súboja a úvodný gól Kysučaniek, ktorý strelila Alexandra Faktorová naznačil, že domáce dievčatá dnes nepustia body hosťujúcej Nitre. Navyše druhý gól domácich si strelila Michaela Krajčová, ktorá si tak nechtiac „zavesila“ vlastenca. O štyri minúty však Krajčová trafila do správnej brány a znížila na 1:2 z pohľadu Nitry. Klaudia Chúpeková bola strelkyňou tretieho domáceho gólu a do prestávky Nitra dokázala znížiť z hokejky Ivany Bardoňovej.

Kysučanky (v čiernom) si poradili s florbalistkami z Nitry. (zdroj: MIROSLAV JANOUŠ)

Kysučanky nechceli dopustiť aby sa hosťujúce hráčky na ne dotiahli a v takom duchu sa niesol vývoj aj počas druhej tretiny. O šnúru troch po sebe idúcich gólov sa postupne postarali Laura Chúpeková a dvakrát Klára Hlávková. Až za stavu 6:2 sa opäť dostali k slovu hráčky Nitry. Ich tretí gól strelila znovu Krajčová. Kristína Mlíchová však kontrovala, no posledné slovo pred odchodom do šatní mali dievčatá spod Zobora, ktoré zásluhou kapitánky Moniky Pintérovej znížili na rozdiel troch gólov.

Na rozdiel štyroch gólov pre domácich navýšila skóre Petra Gešová a Kysucké Nové Mesto vyhrávalo 8:4. Kapitánka Nitry však bola proti a svojim druhým „projektilom“ znížila na konečných 8:5.

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – ŠK Slávia SPU DFA Nitra 8:5 (3:2, 4:2, 1:1)

Hlasy po zápase:

Marián Chlebana (tréner MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Veľmi zvláštny zápas. Súperovi dnes vyšla efektivita. Nitra, čo sa dostala do šance, to premenila. My sme naopak na jeden gól potrebovali desať striel. Ale buďme radi za víťazstvo. Musím pochváliť aj súpera. Je vidno, že ide ešte bojovať o body po Novom roku. Bol to z celkového pohľadu veľmi solídny zápas.“

Ema Škvrnová (kapitánka MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Zápas neprebiehal úplne podľa našich očakávaní. Mali sme dnes zbytočne mnoho individuálnych chýb, ktoré boli potrestané gólmi. Príliš veľa sme kombinovali. Mohli sme hrať aj jednoduchšie. Veľakrát sme prestrelili bránu, ale dali sme do toho napokon srdiečko. Asi sme sa už podvedome šetrili na zajtra.“

Roland Drgoň (tréner ŠK Slávia SPU DFA Nitra): „Súper bol dnes lepší, čo sa týka individuálnych herných vlastností tak v hre s loptou, či bez lopty. Cez to všetko musím svoje hráčky pochváliť. Bojovali až do konca. Za stavu 3:2 sme nezachytili úvod druhej tretiny. Keby sme ho lepšie zvládli, mohol sa zápas pre nás vyvíjať oveľa lepšie až do konca.“

Tea Mažáryová (brankárka ŠK Slávia SPU DFA Nitra): „Dnes sme odohrali veľmi ťažký zápas. Dostali sme síce blbé góly, ale išli sme do šatne za stavu 3:2. Druhá tretina sa vydarila bohužiaľ domácim, nechali sme si tam padnúť zase nejaké góly. Ale bojovali sme, nevzdávali sa a musím dnes pochváliť aj moju obranu, hoci nebola až taká stopercentná. Podobne ako ja. Ale výsledok je pre nás pozitívom.“