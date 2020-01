Monfils utrpel kuriózne zranenie počas hrania videohry

Francúzsky tenista nepríde o účasť na Australian Open.

19. jan 2020 o 9:29 TASR

MELBOURNE. Francúzsky tenista Gael Monfils utrpel tesne pred úvodným grandslamovým turnajom sezóny Australian Open kuriózne zranenie.

Počas hrania videohry si udrel pravú ruku o drevenú časť postele. Tridsaťtriročná desiatka podujatia však nepríde o účasť, hoci priznala, že ešte nie je stopercentne fit.

"Stalo sa mi to ešte v decembri. Najlepšia liečba by bol oddych, ale na to nemám čas, tak som bral lieky. Ešte mám trochu problémy, ale zlepšuje sa to, takže som optimista," citovala Monfilsa agentúra AFP.