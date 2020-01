Tomi Kid sa po vyše roku predstavil v ostrom zápase, pripomenul si najväčší úspech

Slovák zdolal na body kubánskeho boxera.

19. jan 2020 o 9:54 TASR

GALANTA. Bývalý slovenský profesionálny boxer Tomáš Kovács oslávil desiate výročie svojho najväčšieho úspechu priamo v ringu.

V sobotu zorganizoval v Galante galavečer "Reštart" a na záver v štvorkolovom súboji poloťažkej hmotnostnej kategórie zdolal na body Kubánca Ericlesa Torresa Marina.

Tomi Kid: Boli to fantastické chvíle

Osemnásteho januára uplynulo presne desať rokov a mesiac, odkedy Tomi Kid vybojoval víťazstvom nad Keňanom Samsonom Onyangom opasok majstra sveta organizácie World Boxing Federation v poloťažkej váhe (do 79,38 kg).

Zápas sa takisto uskutočnil na jeho domácej pôde v galantskom Mestskom kultúrnom stredisku.

"Som lokálpatriot, žijem tu, prečo by som to ťahal niekde inde. Na Galantu nedám dopustiť, preto som to priniesol opäť, zaspomínal som si. Boli to fantastické chvíle.

Spomínam si na mesiace predtým, mal som perfektnú prípravu. Bol som v Maďarsku, žil som pre šport, nič iné som nemusel riešiť. Čakal na mňa prvý zápas na dvanásť kôl a bol som schopný ho 'vytancovať'.

Bolo to najkrajšie obdobie v mojom živote a jedna z najlepších príprav, aké som zažil. Žil som pre seba, to už teraz nemôžem povedať, žijem pre deti," povedal 42-ročný Kovács.

Sústredí sa na rolu trénera

V roku 2011 získal európsky titul prominentnej verzie WBO v poloťažkej váhe, keď triumfoval nad Hamzom Wanderom z Ugandy.

O dva roky neskôr prehral v najväčšom súboji kariéry o opasok WBA Super v San Antoniu s Kazachom Beibutom Šumenovom.

Do ringu vstúpil prvýkrát od predvlaňajšieho novembra, keď v Bratislave zdolal Maďara Andrása Suláka, ktorý tentoraz stál v jeho rohu.

Tomi Kid nevylúčil do budúcnosti ďalší duel, momentálne sa však sústredí na úlohy prezidenta Slovenskej boxerskej federácie a trénera:

"Nikdy nehovor nikdy, ale teraz na nás čaká olympijská kvalifikácia s našimi chlapcami. Tento polrok urobíme všetko, aby sme sa kvalifikovali na OH. Veľmi chlapcom prajem, aby im to vyšlo, náš šport to potrebuje."

Zvíťazili aj Kovácsovi zverenci

Kovácsov súboj ukončil sobotnú desaťzápasovú porciu, v rámci ktorej sa predstavili aj jeho zverenci Viliam Tankó a Andrej Csemez.

Obaja bronzoví medailisti z európskych hier zvíťazili a od 13. marca zabojujú v Londýne v európskej časti olympijskej kvalifikácie:

"Budem najšťastnejší, keď sa im to podarí. V KO Box Clube Galanta pôsobím dvanásť rokov, z toho desať chodíme na medzinárodné turnaje. Získali sme už desaťkrát medailu na ME, EH či majstrovstvách Európskej únie.

Bodaj by sa týmto mohlo pochváliť viacero boxerských klubov. Som pyšný na moju prácu a na mojich zverencov."

Tankó: Víťazí sa o chlp

V Tankóovej divízii do 57 kilogramov je k dispozícii osem miesteniek do Tokia, v Csemezovej váhe do 75 kg sa bude súperiť o šesť. V máji sa ešte uskutoční záverečný globálny kvalifikačný turnaj v Paríži.

"V sobotu sa to skončilo veľmi rýchlo hneď v prvom kole. Išiel som do ringu za víťazstvom, po sústredení v Tatrách som sa cítil v dobrej forme a tá sa aj ukázala.

Najbližšie na nás čaká už medzinárodné sústredenie, s reprezentáciou vycestujeme do Anglicka.

Je veľmi veľká šanca, aby sme sa dostali na OH, dúfam, že sa nám to podarí. S týmto súperom sa to však nedá porovnať, sú tam špičkoví boxeri, každá krajina tam pošle svojich najsilnejších boxerov. Tam sa víťazí o chlp," dodal Tankó.