Prvé dva tímy florbalovej extraligy opäť zaváhali

Ženská najvyššia súťaž mala na programe štrnáste kolo.

BRATISLAVA. Florbalová Hyundai extraliga žien mala na programe zápasy štrnásteho kola. V nich sa nepodarilo zvíťaziť dvojici lídrov a jedného z nich to stálo druhé miesto.

Pruské dnes zaváhalo s Kysuckým Novým Mestom, ktoré sa na nich bodovo v tabuľke dotiahlo a predbehlo druhú Nemšovú, ktorá nestačila v domácom prostredí na čoraz sebavedomejšiu Spišskú Novú Ves.

Domácu prehru zaevidoval aj nováčik z Partizánskeho, ktorý prehral s Nitrou a bratislavský Hurikán nebodoval proti Tvrdošínu.

Kysučanky odplatili prehru Pruskému

Do dnešného náročného súboja proti Pruskému vstupovali domáce Kysučanky povzbudené včerajším víťazstvom nad Nitrou a s vedomím, že chcú Považankám odplatiť prehru 1:7 z jesene. Po dramatickom dueli sa im to napokon podarilo a tešia sa z troch bodov po výhre 8:7.

Poriadnu prestrelku rozpútali obe družstvá už počas prvej tretiny a padlo v nej sedem gólov. Skóre otvorila domáca Laura Chúpeková. Prakticky okamžite a to po šiestich sekundách vyrovnala hosťujúca Lenka Lenčešová.

Dočasný obrat v prospech Pruského zariadila Lenka Dobrodejová. V polovici trinástej minúty dorovnala Kysučanka Klára Hlávková. To však nebolo všetko. Počas sedemnástej minúty udreli domáce hráčky hneď dvakrát.

Kapitánka Ema Škvrndová s Klárou Hlávkovou dostali svoj tím do dvojgólového náskoku. V závere tretiny znížila Lenčešová na 3:4 z pohľadu Pruského.

Momentka zo zápasu florbalovej Hyundai extraligy žien MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – ŠK 98 Pruské.

Zrejme tréneri oboch družstiev počas prestávky trochu skrotili svoje hráčky aby sa nehralo bezhlavo v útoku, ale zo zabezpečenej obrany, čo sa prejavilo počas druhej tretiny. Na ďalší gól sa totiž čakalo až do dvanástej minúty. Na 5:3 pre Kysucké Nové Mesto zvýšila Laura Chúpeková.

Hlad Kysučaniek po víťazstve nad favoritom neutíchal a v štrnástej minúte sa domáce hráčky tešili znovu. Šiesty gól „zavesila“ Linda Pudišová a navyše pred prestávkou zavŕšila svoj hetrik Laura Chúpeková a s Pruským to nevyzeralo dobre.

Do poslednej časti vstúpilo hosťujúce družstvo s odhodlaním dotiahnuť stratu a správnu cestu začala štvrtým gólom Lenka Dobrodejová. Presilovú hru využila Ivana Hrehušová a Považanky boli opäť v hre o body. Strelecky disponovaná Chúpeková však zvýšila na 8:5 pre Kysučanky.

Skúsené hráčky Pruského to nevzdávali. Najprv znížila Michaela Žikavská a po nej počas hry bez brankárky na 8:7 upravila Veronika Dobrodejová. Poslednú minútu už domáce hráčky tlaku favorita odolali a uhájili tesné jednogólové víťazstvo.

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – ŠK 98 Pruské 8:7 (4:3, 3:0, 1:4)

Hlasy po zápase Marián Chlebana (tréner MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Dnešný zápas bol skvelým aj pre divákov. Stretli sa dva kvalitné tímy, jeden skúsený a jeden behavý. Bolo vidno, že naše hráčky už tiež naberajú skúsenosti. Nebáli sme sa súperiek. Nemáme stále kompletnú zostavu, ale tie, čo dnes nastúpili, musím pochváliť. O víťazstve rozhodla naša fantastická druhá tretina. Škoda toho dramatického záveru. Mali sme sľubný náskok a takmer sme hrali predĺženie. Musím však pochváliť aj hru Pruského. Bol to skutočne kvalitný extraligový zápas.“ Alexandra Faktorová (hráčka MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Z môjho pohľadu bola dnes ukážková druhá tretina, kde sme ukázali skvelý florbal. Mali sme pekné akcie, aj sme dali rozhodujúce góly. Tretia tretina bola už dosť dramatická. Nieže by sme to odflákli, ale aj súper začal hrať veľmi dobre. Dal nám štyri góly. Našťastie sme si udržali rozhodujúci náskok až do konca.“ Vladimír Gábor (tréner ŠK 98 Pruské): „Dnešný zápas bol výborný a vyrovnaný z oboch strán. Vyrovnaná prvá tretina, v druhej domáce dominovali. Vytvorili si rozhodujúci náskok, ktorý sme skúsili v tretej tretine stiahnuť agresívnejšou a otvorenejšou hrou, čo sa nám aj takmer podarilo. Gratulujem súperovi k víťazstvu.“ Veronika Dobrodejová (kapitánka ŠK 98 Pruské): „Musím povedať, že sa hral veľmi vyrovnaný zápas, čo sa týka prvej tretiny. V druhej sme poľavili, čo Kysučanky využili. Cez druhú prestávku sme si v šatni povedali nejaké veci a zmenili taktiku, čo sa nám aj vyplatilo. Taký náskok sa však už ťažko dobiehal, ale gratulujem súperovi. Bol to vskutku dobrý zápas.“

Nitra uspela v Partizánskom a číha na pozíciu zaručujúcu play off

Nováčik z Partizánskeho je v nelichotivej situácii. Až osem zápasov zverenkyne trénera Dušana Ďuríčka nepoznali ako chutí víťazstvo. Dnes podľahol Harvard v domácom prostredí Nitre 2:4, ktorá tak Partizánskemu z deviateho miesta so stratou jedného bodu dýcha na chrbát.

Do zostavy Partizánskeho sa po dlhom čase vrátila kapitánka Tamara Dobošová a bola to práve ona, ktorá otvorila skóre zápasu a dostala svoj tím do vedenia. To bolo však na dlhší čas z pohľadu domáceho družstva všetko.

Momentka zo zápasu florbalovej Hyundai extraligy žien FBK Harvard Partizánske – ŠK Slávia SPU DFA Nitra.

Nitra sa po inkasovanom góle spamätala už po troch minútach a do boja zavelila kapitánka Romana Janegová vyrovnávajúcim gólom. Nasledovala ju Michaela Krajčová, ktorá skórovala najprv v oslabení a hneď na to zvýšila na 3:1 pre Sláviu.

Počas druhej tretiny dominovali obrany a brankárky oboch tímov. Keď už sa zdalo, že diváci gól neuvidia, tesne pred záverom znížila Michaela Styková na 2:3. Všetko tak bolo pred záverečnou časťou otvorené.

Vyrovnaný a celkom opatrný priebeh hry však pokračoval. Nikto nechcel spraviť chybu a inkasovať a tak sa opäť čakalo, ktoré z družstiev skóruje. V polovici tretiny sa to podarilo kapitánke Janegovej a Nitra vyhrávala 4:2. Harvard sa snažil, no dievčatám nebolo súdené streliť ďalší gól a tak prehrali v dôležitom súboji o pozíciu v play off.

FBK Harvard Partizánske – ŠK Slávia SPU DFA Nitra 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Hlasy po zápase Dušan Ďuríček (tréner FBK Harvard Partizánske): „Dá sa povedať, že sme si zápas prehrali v prvej tretine. Hrali sme nepresne, nedisciplinovane, čím sme dostali súpera na koňa. Nitra hrala potom dobre a zápas si do konca ustrážila.“ Tamara Dobošová (kapitánka FBK Harvard Partizánske): „Bol to môj prvý zápas v extralige. Prvú tretinu sme prepadli. Dali nám lacné góly, ktoré nemuseli byť. Druhú tretinu sme trošku zapli. V tretej sme sa snažili vyrovnať, ale inkasovali sme. V závere sme tlačili, ale asi sme až moc chceli a nepadalo nám to.“ Roland Drgoň (tréner ŠK Slávia SPU DFA Nitra): „Od začiatku sme vstupovali do zápasu s tým, že to bude ťažký a vyrovnaný duel. V prvej tretine sme odskočili súperovi o dva góly. Avšak v druhej sme vlastnými chybami mohli o náskok prísť, čo sa aj stalo, že sme v závere inkasovali. Pred treťou tretinou sme si povedali, že zápas dotiahneme do víťazného konca, čo sa nám aj veľkou bojovnosťou podarilo. Musím všetky baby od prvej až po poslednú pochváliť za dnešný výkon.“ Tea Mažáryová (hráčka ŠK Slávia SPU DFA Nitra): „Dnes sme odohrali náročný zápas, v ktorom rozhodovali nervy. Prvá tretina nám vyšla, v druhej sa na nás súper dotiahol, no škoda našich nepremenených šancí. V poslednej tretine išlo o to, kto dá gól. Našťastie sme ho dali my a dotiahli zápas do šťastného konca. Dievčatá musím pochváliť za bojovnosť a obetavosť.“

Spišiačky sú momentálne nezastaviteľné

Hráčky Kométy Spišská Nová Ves ťahajú šnúru štyroch víťazných zápasov. Východniarky idú na víťaznej vlne a po včerajšej výhre 7:1 v Bratislave na Hurikáne, dnes pokorili domácu Nemšovú, ktorú zdolali 8:7. So Spišiačkami tak rozhodne treba počítať v play off.

Nemšová po domácej prehre s Tvrdošínom chcela v úlohe favorita naplno bodovať proti Spišskej Novej Vsi. Úvodná tretina však bola pre domáce hráčky ako zo zlého sna. Východniarky sa postupne „rozkukali“ a na začiatku šiestej minúty poslala prvú „navštívenku“ do brány domácich Sára Hanuščinová.

Nemšovanky túto hrozbu akoby nezobrali vážne a tak prišli ďalšie tresty. Zlomová bola hlavne jedenásta minúta, počas ktorej udreli Spišiačky až trikrát. O góly sa postupne postarali dvakrát Klára Grossová a Sára Adamcová. Prišiel oddychový čas trénera Petra Tydlačku, no v danom momente veľmi nepomohol.

Kométa zvýšila na hrozivých 5:0. Autorkou gólu bola Kristína Cmorejová. Dve minúty pred prvou sirénou sa konečne radovali aj Nemšovanky. Potešila ich Adriana Bahnová, no radosť netrvala dlho pretože v poslednej minúte uzavrela rezultát tejto časti hosťujúca Hanuščinová – 1:6...

Druhé dejstvo patrilo len domácim dievčatám, ktoré sa dokázali strelecky presadiť dvakrát a to mala v oboch prípadoch presnú mušku Patrícia Štefánková. Po druhej tretine tak prehrávala Nemšová 3:6.

Až šesť gólov priniesla tretia časť dramatického duelu a postarali sa o poriadne „vzrúšo“ hlavne domáce hráčky. Nezložil ich ani siedmy gól, ktorý zavesila Grossová. Len šesť minút totiž stačilo dievčatám z Nemšovej aby vyrovnali na 7:7!

Po dva góly strelili Adriana Bahnová s Teréziou Zajacovou. Ďalších desať minút nepadol žiaden gól a hráčky oboch tímov držali fanúšikov v napätí. Spišiačky však boli tými šťastnejšími, pretože v poslednej minúte sa presadila Júlia Koščová, ktorá rozhodla o konečnom víťazstve Kométy v pomere 8:7.

NTS FK – ZŠ Nemšová – FbK Kométa Spišská Nová Ves 7:8 (1:6, 2:0, 4:2)

Hlasy po zápase Peter Tydlačka (tréner NTS FK – ZŠ Nemšová): „Zápas sme si prehrali v prvej tretine. Druhú a tretiu sme hrali výborne, ale to už nestačilo. Bolo cítiť, že nám chýbali tri hráčky zo základnej zostavy. Musíme zapracovať všetky nové hráčky, ktoré sme od nového roka získali.“ Katarína Daňová (najlepšia hráčka NTS FK – ZŠ Nemšová): „Žiaľ, opäť sme sa presvedčili, že zápas sa nehrá na dve tretiny. Tú prvú sme sa absolútne nekoncentrovali, čo nás stálo zápas. Z chýb sa musíme poučiť a nedovoliť, aby sa v budúcich zápasoch opakovali.“ Dušan Koščo (tréner FbK Kométa Spišská Nová Ves): „Súboj nám od úvodu vychádzal vo všetkých fázach. Premieňali sme šance. Po prvej tretine sme viedli 6:1, čo odpovedalo aj hre na ihrisku. Od druhej tretiny družstvo Nemšovej zaplo na plné obrátky a bolo to cítiť. My sme prišli s dvomi päťkami, takže sme museli hrať defenzívny systém. Bojovali sme druhú tretinu ako sa dalo. Nemšová nás začala prevyšovať vo všetkých atribútoch. V tretej tretine to bolo ako na hojdačke, raz hore, raz dole. Nemšová nás dotiahla na remízu, ale so šťastným koncom sme uspeli v tomto zápase. Ďakujem Nemšovej za kvalitný a dramatický zápas.“ Barbora Kocúrová (najlepšia hráčka FbK Kométa Spišská Nová Ves): „Začali sme obe družstvá opatrne. Snažili sme sa hrať to, čo sme si natrénovali. Postupne sme začali dávať góly, ale to sme si neudržali dlho. V druhej tretine sa to zlomilo a zápas sme si samy zdramatizovali. Sme radi, že sme získali cenné body, ktoré potrebujeme ďalej. Ďakujeme súperovi za zápas.“

Tvrdošín zvíťazil na Hurikáne

Októbrová prestrelka, ktorá sa medzi Hurikánom a Tvrdošínom odohrala v minulom roku sa v Bratislave dnes nezopakovala. Na Orave zvíťazili domáce dievčatá 11:7 a to po dvoch tretinách vyhrávali už 10:1... Oravčanky však ani tentoraz nedopustili prekvapenie a súboj dotiahli do víťazného konca v pomere 7:4.

Hetrikový účet si počas štrnástej minúty otvorila hosťujúca Michaela Ješšová, no pomerne rýchlo zareagovala vyrovnávajúcim gólom hráčka Hurikánu Adela Kľúčiková. Skóre úvodnej tretiny uzavrela opäť Ješšová a Oravčanky tak odchádzali do šatne s jednogólovým náskokom.

Momentka zo zápasu florbalovej Hyundai extraligy žien VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – FbK Tvrdošín.

Počas druhej časti sa dostali k slovu len Tvrdošínčanky, ktoré svoj skromný náskok navýšili o dva presné zásahy. Postarali sa o ne Barbora Spišiaková a hetrik zavŕšila Ješšová.

Hneď prvú presilovku v zápase dokázala využiť hráčka Hurikánu Andrea Vaseková a zdalo sa, že Bratislavčanky ešte niečo pre úspešný výsledok spravia. Opak bol pravdou, pretože len dve minúty stačili Oravčankám, aby Frederikou Kovalíkovou a Veronikou Paňkovou odskočili na rozhodujúci rozdiel štyroch gólov.

Po peknej kombinácii z prvej vyšachovali útočníčky Hurikánu hosťujúce hráčky a do prázdnej bránky znížila Gabriela Stoklasová. Domáce to neprebudilo a necelých päť minút pred koncom zápasu skórovala takmer z polovice ihriska Frederika Gondová a Tvrdošín viedol 7:3. Posledné slovo však mali domáce florbalistky, ktoré šesť sekúnd pred koncom kozmeticky upravili na 4:7. Gól strelila Stoklasová.

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – FbK Tvrdošín 4:7 (1:2, 0:2, 3:3)