Weiss má konkrétnu ponuku aj zo Slovana. Zatiaľ nie je zdravotne v poriadku

19. jan 2020 o 16:55 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Vladimír Weiss ml. nedávno po šiestich rokoch skončil svoje klubové pôsobenie v Katare a momentálne zvažuje viaceré ponuky.

Budú však pre neho aktuálne až vtedy, keď bude stopercentne zdravotne v poriadku, čo zatiaľ nie je.

Záujem majú v Turecku aj Anglicku

"Mám konkrétnu ponuku z Turecka, druhej anglickej ligy a zo Slovana Bratislava. Tie dva kluby nechcem komentovať, Slovan je známy.

S Ivanom Kmotríkom ml. som v kontakte prakticky každý deň, presne vie, ako na tom som. Plus sa niečo rieši v Dubaji a v Spojených štátoch amerických," povedal Vladimír Weiss ml. v rozhovore pre denník Šport.

"Veľa som sa o tom, aký ďalší krok bude správny, rozprával najmä s otcom. Teraz som sa však rozhodol, že pokiaľ nebudem úplne v poriadku, nebudem to riešiť.

Nemôžem dať nikomu definitívnu odpoveď. Volal som do Turecka, volal som s trénerom anglického druholigistu.

Futbalovo by bolo pre mňa Anglicko najlepšie, pretože si uvedomujem, že v 30 rokoch by to bola asi moja posledná šanca ísť do veľkého futbalu. Navyše je to mužstvo, ktoré chce postúpiť do Premier League, čo by bol bonus navyše," doplnil Weiss ml.

Má dlhodobé zdravotné problémy

K svojim zdravotným problémom šikovný krídelník s reprezentačnou minulosťou pre Šport podotkol.

"Žiaľ, mám dlhodobé zdravotné problémy. A najhoršie je, že nikto nevie prísť na to, z čoho vychádzajú. Obmedzuje ma to nielen po záťaži, ale chrbát mi niekedy stuhne aj pri bežných činnostiach.

Nevieme však prísť na to, kde je problém. Som v akomsi bloku. Stále sa snažím zistiť, čo mi bráni, aby som pokračoval na sto percent. A zisťujem to už dlhodobo.

Teraz som u Romana Švantnera, spolupracujem s jeho fyzioterapeutmi a doktorom a snažíme sa to dať dokopy."

Chce byť naspäť v reprezentácii

Weiss po zápase Ligy národov Česko - Slovensko (1:0) v novembri 2018 vyhlásil, že už nebude reprezentovať pod trénerom Pavlom Hapalom.

Skúsený reprezentant vtedy ťažko niesol, že mu tréner nedal šancu zasiahnuť do zápasu. S odstupom času v tejto súvislosti pre Šport povedal:

"Trénerovi Hapalovi som sa už určitým spôsobom ospravedlnil a ospravedlním sa mu aj osobne.

Nerád mám s niekým nevyriešené záležitosti, takže určite si povieme, čo sa stalo. Keď bude ochotný, budeme sa môcť pozhovárať aj o marcovom zraze.

Ak budem v poriadku a nájdem si klub, chcel by som v marci byť v národnom mužstve a pomôcť k postupu na majstrovstvá Európy. Reprezentácia mi totiž počas uplynulého roka veľmi chýbala," doplnil Weiss ml.