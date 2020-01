Fehérváry prispel gólom k výhre Hershey Bears, skóroval aj Cehlárik

Slovenský obranca dosiahol štvrtý gól v sezóne.

20. jan 2020 o 8:26 TASR

NEW YORK. Slovenský hokejista Martin Fehérváry prispel jedným gólom k triumfu svojho tímu Hershey Bears v nočnom zápase nižšej zámorskej AHL nad Rochester Americans 4:1.

Dvadsaťročný obranca otvoril v 36. minúte skóre duelu a dosiahol štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne. V 40 dueloch nazbieral dokopy 14 bodov (4+10).

Jeden presný zásah zaznamenal aj jeho krajan Peter Cehlárik, no Providence Bruins prehrali so Springfieldom Thunderbirds tesne 5:6 po predĺžení. Bol to už jeho jedenásty gól v sezóne a v 34 dueloch nazbieral dokopy 26 bodov (11+15).