Akoby som fajčil 47 cigariet, sťažoval sa cyklista v Austrálii

BRATISLAVA, MELBOURNE. Keď Caleb Ewan priletel z Európy do Austrálie ostal nemilo prekvapený. Hoci cyklista čítal veľa správ o znečistenom ovzduší v austrálskych mestách, nečakal, že situácia bude až taká kritická.

Ewan sa pripravoval na etapové preteky Tour Down Under, ktoré sa konajú v blízkosti Adelaide. Mesto ani nepatrilo v kvalite ovzdušia medzi najhoršie v Austrálii.

„Deň alebo dva môžete ostať vnútri, no na tretí deň musíte ísť jazdiť. Rozhodne to nebolo pre zdravie neškodné, keďže kvalita vzduchu je hrozná,“ hovoril Ewan pre denník Het Nieuwsblad.

„Môj známy vypočítal, že ten jeden tréning bol rovnako nezdravý akoby som vyfajčil 47 cigariet. Nikdy som nefajčil, takže nemám potuchy, aké stopy to môže zanechať. Keď som sa na druhý deň zobudil, cítil som sa hrozne. Nemohol som ani poriadne rozprávať,“ opisoval cyklista.

Nadal je pokojný

Rovnaké obavy o zdravie majú aj tenisti, ktorí v Melbourne bojujú o prvé grandslamové tituly.

Situácia sa vyostrila po tom, čo minulý týždeň nedokázala dohrať zápas kvalifikácie Slovinka Dalila Jakupovičová.

Kašľala a mala problémy s dýchaním. Organizátori Australian Open uznali, že znečistené ovzdušie je problémom a budú ho neustále monitorovať.

V prípade, ak prekročí hodnota jemných prachových častíc (PM2,5) 200 mikrogramov na kubický meter, rozhodcovia musia zápasy prerušiť. Minulý týždeň pritom v Melbourne namerali aj hodnoty prekračujúcu 500 mikrogramov.

„Dostal som odpoveď, ktorá ma presvedčila, že môžeme hrať,“ cituje Rafaela Nadala BBC.

Organizátori na kurtoch vyhodnocujú kvalitu ovzdušia každé štyri minúty. Ak hodnoty prekročia túto hranicu, rozhodcovia musia zápasy prerušiť. Hrať sa bude len na uzatvorených kurtoch. V pondelok zápasy v Melbourne museli prerušiť, ale dôvodom nebolo znečistené ovzdušie. Začalo pršať.

Všetci tenisti sa zhodli, že v priebehu dňa bola kvalita ovzdušia v poriadku.

Kužmová: Nebola som rýchla

Na televíznych obrazovkách v šatniach sa im dokonca zobrazovala známka, ktorá vyjadruje znečistenie vzduchu. V pondelok tam bola jednotka – veľmi nízke znečistenie.

„Keď som šiel na kurt, bolo vonku krásne. Vzduch ako na Aljaške,“ cituje ESPN Sama Querryho. „Bolo to úplne bez problémov,“ vravel po zápase.

Zo Slovákov sa v prvý deň Australian Open dostala na kurt len Viktória Kužmová. Slovenskú jednotku však hladko vyradila Nemka Julia Görgesová 1:6, 2:6.

"Určite to nebol môj najlepší výkon. Súperka hrala dobre a ja som nebola dostatočne rýchla, aby som mohla niečo urobiť. Poznáme sa dobre s touto hráčkou, čakala som ťažký zápas. Bolo to o tom, či dokážem hrať rovnako rýchlo ako ona, ale nevyšlo to," uviedla Viktória Kužmová v spravodajstve Rádia Slovensko.

Norbert Gombos sa na kurt nedostal, jeho zápas pre dážď preložili.

Gauffová chce byť najlepšia

Z nasadených hráčov skončili v prvom kole Denis Shapovalov a Borna Čorič. V ženskej dvojhre sa podarilo do druhého kola postúpiť najmladšej hráčke turnaja Coco Gauffovej. Len 15-ročná Američanka po druhý raz v kariére vyradila Venus Williamsovú – 7:6 (5), 6:3.

„Je vidno aká je motivovaná a ako na sebe pracuje. Na svoj vek je veľmi vyspelá. Hrala výborne, koncentrovane. Bude ťažkou súperkou,“ komentovala 39-ročná Williamsová pre ESPN.

Keď sa mladej hráčky pýtali novinári, či má na Australian Open nejaký cieľ, odvetila: „Mojim cieľom je stať sa najlepšou tenistkou.“

„Verím, že dokážem zdolať každú súperku. Či sa mi to podatí, netuším. Najlepší tenisti majú podobné nastavenie. Rešpektujete kvality súpera, no do zápasu nejdete s obavami, že prehráte. Pretože práve to sa potom stane a ja nechcem prehrať,“ tvrdila Gauffová po víťazstve na tlačovej konferencii.

Americká tínedžerka je vychádzajúcou hviezdou. Vlani dokázala na Wimbledone prekvapivo postúpiť až do 4. kola, na US Open do 3. kola. V Melbourne ju čaká v druhom kole Češka Barbora Strýcová.