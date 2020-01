Nadal stratil v prvom kole Australian Open len päť gemov, nezaváhal ani Thiem

Fognini otočil duel s Opelkom.

21. jan 2020 o 7:12 (aktualizované 21. jan 2020 o 9:13) TASR

MELBOURNE. Španielsky tenista Roberto Bautista Agut sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

V 1. kole ako nasadená deviatka zdolal krajana Feliciana Lopeza 6:2, 6:2, 7:5.

S prehľadom ide ďalej aj najvyššie nasadený Španiel Rafael Nadal. Vlaňajší finalista zdolal Huga Delliena z Bolívie 6:2, 6:3, 6:0.

"Je to pozitívny štart do turnaja. V prvom kole grandslamu si vždy želáte, aby ste vyhrali a aby to bolo v troch setoch," uviedol Nadal v prvej reakcii.

Australian Open 2020 - dvojhra mužov - 1. kolo

Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) - Norbert Gombos (SR) 4:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:2

Pablo Carreno-Busta (27-Šp.) - Jozef Kovalík (SR) 6:4, 3:6, 6:1, 7:6 (2)

Rafael Nadal (1-Šp.) - Hugo Dellien (Bol.) 6:2, 6:3, 6:0

Fabio Fognini (12-Tal.) - Reilly Opelka (USA) 3:6, 6:7 (3), 6:4, 6:3, 7:6 (5)

Hubert Hurkacz (31-Poľ.) - Dennis Novak (Rak.) 6:7 (4), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4

Benoit Paire (21-Fr.) - Cedrik-Marcel Stebe (Nem.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:7 (2), 6:0

Dominic Thiem (5-Rak.) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:3, 7:5, 6:2

Dušan Lajovič (24-Srb.) - Kyle Edmund (V. Brit.) 7:6 (7), 6:3, 7:6 (4)

John Millman (Austr.) - Ugo Humbert (Fr.) 7:6 (3), 6:3, 1:6, 7:5

Cristian Garin (Čile) - Stefano Travaglia (Tal.) 6:4, 6:3, 6:4

Tommy Paul (USA) - Leonardo Mayer (Arg.) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Roberto Bautista Agut (9-Šp.) - Feliciano López (Šp.) 6:2, 6:2, 7:5

Jannik Sinner (Tal.) - Max Purcell (Austr.) 7:6 (2), 6:2, 6:4

Miloš Raonič (32-Kan.) - Lorenzo Giustino (Tal.) 6:2, 6:1, 6:3

Marin Čilič (Chor.) - Corentin Moutet (Fr.) 6:3, 6:2, 6:4

Diego Schwartzman (14-Arg.) - Lloyd Harris (JAR) 6:4, 6:2, 6:2

Tacuma Ito (Jap.) - Prajnesh Gunneswaran (India) 6:4, 6:2, 7:5

Karen Chačanov (16-Rus.) - Mario Vilella Martinez (Šp.) 4:6, 6:4, 7:6 (4), 6:3

Tennys Sandgren (USA) - Marco Trungelliti (Arg.) 6:1, 6:4, 7:5

Jordan Thompson (Austr.) - Alexander Bublik (Kaz.) 6:4, 6:3, 6:2

Marc Polmans (Austr.) - Michail Kukuškin (Kaz.) 6:4, 6:3, 4:6, 6:7 (8), 6:4

Mikael Ymer (Švéd.) - Jasutaka Učijama (Jap.) 6:4, 6:1, 6:2

Stan Wawrinka (15-Švajč.) - Damir Džumhur (BaH) 7:5, 6:7 (4), 6:4, 6:4

Michael Mmoh (USA) - Pablo Andujar (Šp.) 6:1, 6:4, 6:4

Filip Krajinovič (Srb.) - Quentin Halys (Fr.) 7:6 (7), 7:6 (1), 3:6, 4:6, 7:5

Fernando Verdasco (Šp.) - Jevgenij Donskoj (Rus.) 7:5, 6:2, 6:1

Ernests Gulbis (Lot.) - Felix Auger-Aliassime (20-Kan.) 7:5, 4:6, 7:6 (4), 6:4

Aljaž Bedene (Slov.) - James Duckworth (Aust.) 6:4, 6:7 (5), 6:7 (5), 6:2, 6:4