Baška skvelo vstúpil do Tour Down Under. V prvej etape skončil tretí

Slovenský cyklista v záverečnom špurte predbehol aj Vivianiho.

21. jan 2020 o 7:30 TASR

