Kovalík nestačil na Australian Open na Carrena-Bustu. V prvom kole vypadli všetci Slováci

Slovák zobral nasadenému Španielovi jeden set.

21. jan 2020 o 8:03 TASR

Australian Open 2020 - dvojhra mužov - 1. kolo

Pablo Carreno-Busta (27-Šp.) - Jozef Kovalík (SR) 6:4, 3:6, 6:1, 7:6 (2)

MELBOURNE. Slovenský tenista Jozef Kovalík prehral v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open s nasadenou dvadsaťsedmičkou Španielom Pablom Carreňom-Bustom 4:6, 6:3, 1:6, 6:7 (2).

Slovensko tak prišlo v Melbourne Parku o posledné želiezko v singli. Aj Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová a Norbert Gombos stroskotali hneď na úvodnej prekážke.

Kovalík, ktorý sa dostal do hlavnej súťaže ako lucky loser, nenastúpil na zápas so semifinalistom US Open z roku 2017 stopercentne fit. Už v prvom sete si nechal ošetriť stehenný sval.

V druhom dejstve sa vybičoval k výbornému výkonu, predviedol viacero bekhendových winnerov a spravil iba tri nevynútené chyby.

Od začiatku tretieho setu mal však navrch Carreňo Busta, ktorý ťažil z kvalitného forhendu a výborného pohybu po dvorci. Vo štvrtom dejstve síce Kovalík otočil z 2:4 na 5:4 a vynútil si tajbrejk, v ňom však ťahal za kratší koniec.