Skalickému sa v Česku bodovo darí, vedie jednu zo štatistík

Slovenský hokejista je piatym najproduktívnejším hráčom ligy.

21. jan 2020 o 13:35 SITA

BRATISLAVA. Pohľad na poradie najproduktívnejších hráčov českej Tipsport extraligy ponúka až dve slovenské mená v najlepšej päťke.

Libor Hudáček je so 40 bodmi (18+22) na druhom mieste a Pavlovi Skalickému patrí s 38 bodmi (16+22) piata priečka.

Zatiaľ čo so skúseným harcovníkom Liborom Hudáčkom sa tak trochu rátalo ako ťahúňom lídra tabuľky Liberca, najproduktívnejší hráč Mladej Boleslavi Skalický je veľké prekvapenie.

Jeho tím je na štvrtom mieste hodnotenia tímov a z veľkej miery je to zásluha 24-ročného rodáka z Gelnice.

Je jedným z najlepších univezálov v lige

"Také čísla som pred sezónou určite nečakal. Darí sa mi, čo je super. Dôležité je však najmä to, že sa darí nášmu klubu. V novom roku sme sa výkonnostne zdvihli, ťaháme za jeden povraz," priznal Skalický v rozhovore na športovom webe iSport.cz.

Súvisiaci článok Toľko bodov mal naposledy ako dorastenec. Slováci majú nečakaného lídra Čítajte

Bronzový medailista z majstrovstiev sveta juniorov spred piatich rokov je spoľahlivý nielen smerom dopredu, ale vzhľadom na svoje fyzické parametre (195 cm a 98 kg) aj dozadu.

A to ho robí jedným z najväčších univerzálov v najvyššej českej súťaži. Okrem toho, že je piaty v kanadskom bodovaní, je lídrom v štatistike plus/mínus, v ktorej má na konte 24 plusových bodov.

S 38 "hitmi" je desiaty medzi najčastejšie bodyčekujúcimi hráčmi, spomedzi útočníkov mu dokonca patrí tretie miesto.

"Vždy som sa snažil byť dobrý v hre dozadu a až potom pomáhať smerom dopredu. Hovorí sa, že obrana je najlepší útok. Viac sa snažím prezentovať tvrdou hrou, dohrávaním súpera a podobnými vecami," vysvetlil Skalický.

Z najproduktívnejších hráčov odohral najmenej

Z vyššie uvedeného vyplýva, že niekdajší hráč Košíc, Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrice, Slovana Bratislava čí švédskeho Örebra nikdy nepatril medzi výrazne produktívnych hráčov.

V minulej sezóne, jeho prvej v drese BK Mladá Boleslav, spolu s play off nazbieral 28 bodov v 61 zápasoch. V tejto sezóne má aktuálne z 37 duelov už 38 bodov. To všetko je o to prekvapujúcejšie, že na ľade netrávi príliš veľa času.

Priemer 15:55 min na zápas ho radí až na 171. miesto v najvyššej českej súťaži. V desiatke najproduktívnejších hráčov je to najmenší "ice time", 62-bodový líder kanadského bodovania Milan Gulaš z Plzne odohrá priemerne až 21:30 min.

Nedávno vo dvoch po sebe idúcich zápasoch proti Karlovým Varom (4:2) a Kladnu (5:2) sa Skalický zaskvel dokopy šiestimi bodmi, v oboch si pripísal po tri body. Trojbodový zápas zaznamenal už päťkrát v tejto sezóne. A to mu ešte v súboji proti Kladno veľa toho zneškodnil krajan Denis Godla.

"Hovoril som mu, že chytal ako blázon. Naschvál sa ma snažil vychytať. Doprial mi aspoň jeden gól," skonštatoval Skalický pre iSport.cz. Svoj druhý gól proti Kladnu strelil v závere zápasu, keď už Godla v bránke hostí nebol.

"Snažil som sa to vyhodiť čo najvyššie, aby sa to neskončilo zakázaným uvoľnením. Bola z toho však dobrá krivka a puk skončil v prázdnej bránke," dodal Skalický.