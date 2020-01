Slovenskí tenisti opäť skončili v prvom kole. Renking je zrkadlo pravdy, tvrdí Hrbatý

Slováci nadviazali na nevydarený US Open.

21. jan 2020 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Dlhých 25 rokov sa Slovensko mohlo pýšiť tým, že zakaždým malo v hlavnej časti grandslamového turnaja zastúpenie v druhom kole ženskej alebo mužskej dvojhry.

V rozpätí necelých piatich mesiacov sa však táto vzácna bilancia hneď dvakrát porušila. Na nevydarené vystúpenie z US Open 2019 nadviazali slovenskí reprezentanti aj v Melbourne.

Ani jeden zo štyroch slovenských účastníkov hlavnej súťaže neprešiel cez brány prvého kola na Australian Open.

Tenistky nezískali ani set

Viktória Kužmová s Annou Karolínou Schmiedlovou favorizované súperky Juliu Görgesovú, resp. Belindu Bencicovú neprekvapili a nepodarilo sa im získať ani set.

"Viktória mala smolný žreb. Görgesová je súperka, ktorá jej veľmi nesedí, pretože obe hrajú veľmi podobným štýlom . Ich hlavnou zbraňou je rýchla hra od základnej čiary a dobré podanie.

Z môjho pohľadu bol priebeh zápasu veľmi hladký a zdalo sa mi, že Viktória nie je v najlepšej forme. Anna Karolína Schmiedlová hrala po polročnej prestávke zavinenej zranením iba štvrtý zápas.

Jej výkon proti Bencicovej naznačil, že je na správnej ceste, aby sa rýchlo mohla vrátiť do najlepšej stovky," vyjadril sa v rozhovore pre agentúru SITA generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška.

Najbližšie k postupu bol Gombos

Najbližšie k postupu do druhého kola mal zo Slovákov v mužskej dvojhre Norbert Gombos.

Duel so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom mal výborne rozohraný, viedol 2:1 na sety, ale napokon prehral v piatich setoch. Kapitán daviscupového tímu Dominik Hrbatý sa napriek neúspešnému výsledku snažil nájsť pozitíva.

"Zápas som síce nevidel, ale tréner Tibor Tóth mi písal, že to bolo veľmi dobré stretnutie. Rozhodol štvrtý set, v ktorom Noro nevyužil niekoľko šancí. Je však iba úvod roka a u mnohých tenistov tie začiatky bývajú pomalšie.

Niekedy môže trvať, kým sa dostanú do zápasového rytmu. Forma je sľubná, no takisto sa naši hráči stále majú v čom zlepšovať," povedal Hrbatý pre SITA.

Hrbatý: Som celkom spokojný

Gombos sa prepracoval do hlavnej časti Australian Open z kvalifikácie, kde nastúpili aj ďalší piati jeho krajania. Medzi 128 najlepšími si zahral už len Jozef Kovalík ako tzv. lucky loser, ale Dominik Hrbatý úspešnosť slovenských tenistov hodnotil kladne.

"Ja som celkom spokojný. Na to, že sme mali šesť hráčov v kvalifikácii, je solídne, že dvaja hráči sa dostali do hlavnej fázy. Pre týchto chlapcov je prebojovať sa z kvalifikácie niečo ako pre hráča z TOP 100 vyhrať dve kolá v hlavnej súťaži.

Je to veľké povzbudenie, ale na druhej strane sa na to celé musíme pozerať reálne. Renking je zrkadlo pravdy a podľa neho naši hráči do hlavnej súťaže nepatrili. To, že uspeli v kvalifikácii je niečo naviac," dodal Hrbatý.

Slovensko čakajú tímové súťaže

Výsledky Slovákov na Australian Open majú určitú výpovednú hodnotu aj pred blížiacimi sa zápasmi Davisovho pohára a Pohára federácie.

Muži Slovenska nastúpia v kvalifikačnom súboji o postup na finálový turnaj Davisovho pohára doma proti Čechom. Hrať sa bude 6. a 7. marca 2020 na antuke AXA Arény NTC v Bratislave.

Ešte o mesiac skôr slovenské tenistky rovnako v domácom prostredí na bratislavskej antuke budú čeliť Britkám v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Pohára federácie 2020.