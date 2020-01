Hrám v druhej lige, ale možno si zaslúžim pozvánku do reprezentácie

Cítim, že môžem výkonnostne rásť, tvrdí.

21. jan 2020 o 18:00 Juraj Berzedi

Za slovenskú reprezentáciu si zahral na posledných dvoch hokejových šampionátoch. Keďže na oboch zaujal, zdalo sa, že prestúpi do zahraničia. DÁVID BUC však nečakane odišiel do druhej najvyššej slovenskej súťaže, kde hráva za Bratislava Capitals. "Išiel som tam s tým, že v tejto sezóne môže byť pre mňa reprezentácia stratená,“ priznal 32-ročný útočník.

V máji ste hrali na domácom šampionáte v Košiciach pred vypredaným hľadiskom. Teraz chodí na zápasy Bratislava Capitals len zopár desiatok ľudí. Ako znášate ten rozdiel?

Bolo náročné sa v prvých zápasoch prispôsobiť súťaži i atmosfére. Postupne som si na to zvykal. Nevnímam poloprázdne tribúny a sústredím sa len na hru. Áno, bolo by dobré, keby na zápasy chodilo viac ľudí, ale ešte sme pre nich akousi neznámou. Navyše prvá liga nie je taká atraktívna, hoci víťazíme. Musíme spraviť všetko preto, aby sme postúpili do Tipsport ligy.

Väčšinou sa hokejistov pýtame, ako si zvykajú na rýchlejšie tempo na medzinárodnej úrovni. Ako vy, naopak, zvládate pomalšie tempo v nižšej súťaži?

Pre mňa je náročnejšie sa prispôsobiť pomalšiemu tempu, lebo hráči nehrajú tak rýchlo, ako som zvyknutý. Keď ich niekedy napádam, stane sa, že som tam oveľa skôr a mám smolu. V tejto lige všetci bezhlavo lietajú. Prejdem cez jedného hráča a hneď mám na sebe druhého. Nefunguje tam žiadny systém. V lepších ligách je vyššie tempo. Teraz sa mi veľakrát stane, že je hráč v priestore, v ktorom by som ho vôbec nečakal.

Zatiaľ ste v 38 zápasoch strelili 20 gólov a pridali 31 asistencií. Aká je úroveň druhej najvyššej hokejovej ligy na Slovensku? Je v nej jednoduchšie sa presadiť ako v Tipsport lige?

To ani nie.